El Guadalajara enfrentará a Pumas esta noche en Octavos de Final del Torneo de Copa con el cuadro alterno que viene utilizando José Cardozo en esta competencia.

Los jugadores rojiblancos que no vieron acción o entraron de cambio el domingo en el juego de Liga contra Querétaro son los que forman parte de la convocatoria contra Pumas, es decir que elementos como, Alan Pulido, Carlos Salcido, Miguel Jiménez y Mario de Luna podrán ser considerados a este juego, así como Ángel Zaldívar quien salió de cambio.



Los jugadores titulares de Chivas que iniciaron contra Gallos Blancos entrenarán esta mañana en sus instalaciones de Verde Valle en preparación al Clásico del domingo contra el América en el Estadio Azteca.

El técnico rojiblanco, José Cardozo, continúa con su costumbre de no dar a conocer la lista de jugadores convocados para cada juego y en el caso de los partidos como local en el Torneo de Copa no concentra al plantel, simplemente se reúnen en el club unas horas antes del juego y de ahí se trasladan en su autobús al estadio.



El Atlas vive actualmente su peor torneo no sólo durante la etapa de Grupo Salinas sino en toda la historia de los torneos cortos.

Llegar a la jornada 10 del Torneo de Liga sin saber lo que es ganar, con tan sólo dos puntos y un gol anotado, es la peor marca histórica del Atlas en 45 torneos cortos a partir del Torneo Invierno 1996.



El torneo que más se parece a la actual campaña del Atlas sucedió en el Apertura 2007, dirigido por Rubén Omar Romano, donde después de 10 jornadas tampoco había ganado, también ocupaba el último lugar de la tabla general con dos puntos producto igualmente de dos empates y ocho derrotas, pero había anotado nueve goles.



El ocupar el último lugar de la tabla general después de 10 jornadas es un tema recurrente en el Atlas, pues esa incómoda posición se ha repetido en ocho torneos cortos, pero a diferencia del actual con mayor cantidad de puntos producto de una o dos victorias, a excepción de lo estipulado en el párrafo anterior durante el Apertura 2007.



Llegar a la jornada 10 sin saborear un triunfo en el actual Apertura 2018 todavía no significa la peor marca del Atlas de partidos seguidos sin ganar en un inicio de campeonato durante los torneos cortos, pues ese récord negativo pertenece al Torneo Apertura 2013 con 14 juegos sin ganar dirigido por el técnico argentino, Omar Asad, en lo que fue el último torneo administrado por el Club Atlas AC, antes de ser vendido al Atlas FC.

En dicho torneo Omar Asad dirigió 13 jornadas y al relevo entró José Luis Mata, quien en la jornada 15 consiguió la ansiada victoria 3-1 sobre el Querétaro.

En el otro fatídico torneo al que se hace referencia, es decir el Apertura 2007, el primer triunfo llegó en la jornada 11 cuando al relevo de Rubén Omar Romano entró Tomás Boy.