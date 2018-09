• El técnico del Atlas, Ángel Guillermo Hoyos, apenas se dio tiempo para conocer parte del plantel rojinegro el lunes y martes en Guadalajara porque de inmediato tuvo que viajar el miércoles a la Ciudad de Panamá a tramitar la visa de trabajo en compañía de su cuerpo técnico compuesto por dos auxiliares, un preparador físico y un entrenador de porteros.

El técnico atlista y sus auxiliares regresaron a México el miércoles por la noche directamente a integrarse al equipo rojinegro que se concentró en Zacatepec, Morelos.

• Guillermo Hoyos conoció a cuatro de sus jugadores al llegar a la concentración en Zacatepec, ya que los seleccionados juveniles, José Hernández, Ismael Govea, Ulises Cardona y Jairo Torres, estaban participando con las selecciones mexicanas Sub-21 y Sub-20 en partidos internacionales y al concluir sus respectivas giras se encontraron con la delegación del Atlas en la Ciudad de México.

• El conjunto rojinegro que jugó anoche contra el Zacatepec se trasladó a la Ciudad de México al terminar el partido para pernoctar en un hotel cercano al aeropuerto y viajar esta mañana de regreso a Guadalajara.

El Atlas entrenará hoy en la tarde en la Madriguera Rojinegra para preparar el siguiente partido en la Liga contra Tijuana el próximo domingo a las seis de la tarde en el Estadio Jalisco.

• El cambio de día del juego del Atlas contra Tijuana de viernes a domingo obedece a que la Liga MX en acuerdo con las televisoras pidió a todos los clubes que al menos dos de los encuentros que juegan como locales durante el presente torneo se salgan del horario habitual para jugarlos en domingo.

Esto sucede con todos los equipos a excepción de Veracruz, Pachuca y Cruz Azul que no cambiaron sus juegos de su día normal en viernes o sábado.

Todo fue programado en el calendario de la Liga desde antes de iniciar el torneo.

El Atlas volverá a jugar en domingo a las seis de la tarde en el Estadio Jalisco contra el León en la jornada 15.

Chivas jugó el domingo 12 de agosto contra Santos y volverá a hacerlo el domingo 23 de septiembre contra Querétaro.

• En relación a la cirugía que le practicaron al refuerzo del Atlas, Nicolás Pareja, por una lesión en el cuerno posterior del menisco medial de la rodilla izquierda, hay que señalar que no es por una mala decisión de la directiva su contratación, ya que le pueden atribuir a Rafa Márquez que fue un error su contratación o al cuerpo médico del Atlas señalarles que no hubieran realizado bien los estudios médicos de rigor; pero no es así, ya que en favor de la directiva y médicos del Atlas hay que decir que este es un caso fortuito, no significa que el jugador llegó lesionado, sino que el daño se le produjo en un entrenamiento, es decir que la lesión de Nico Pareja sólo es atribuible a la mala suerte.