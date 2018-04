• Es sintomático que los jugadores de Chivas no involucran al técnico, Matías Almeyda, en las manifestaciones de desacuerdo hacia la directiva por el incumplimiento del pago del premio económico por los títulos de Liga y Copa de hace un año.

Pero es evidente que el plantel rojiblanco no podría hacer nada sin el consentimiento de su entrenador, es decir que las publicaciones de los jugadores en redes sociales, el filtrar información y fotos a la prensa, y el entrenar con el uniforme al revés o con leyendas en señal de protesta por el incumplimiento de pagos de la directiva, son acciones que cuentan con el aval del estratega.

• Hoy más que nunca están unidos cuerpo técnico y jugadores de Chivas y por esa sencilla razón van a buscar esta noche la Liga de Campeones de Concacaf, como ellos lo han manifestado en redes sociales: “va por nosotros, el escudo y ustedes la mejor afición”.

Es obvio que la relación entre el director deportivo de Chivas, Francisco Gabriel de Anda y el técnico Matías Almeyda, no es la mejor, por eso el pastor del rebaño no quiere hacer más grande el abismo entre él y la directiva y se abstiene de aparecer en cualquier escenario que no sea el de entrenador del equipo.

• La labor de Gabriel de Anda en el tema de los premios económicos a los jugadores prácticamente ha sido y será en favor de la directiva, pues lo contrató José Luis Higuera y no le podrá quedar mal a su padrino.

El tema puede crecer todavía más en los próximos días pues los jugadores saldrán de vacaciones el sábado y se irán con las bolsas vacías en el tema de los adeudos.

Otra manifestación de inconformidad que los jugadores pretendían emprender en caso de coronarse esta noche era no asistir al festejo que les ofrecería la directiva, pero para evitar el desaguisado al parecer no habrá agasajo.

• El actual campeón de Liga Premier Serie A, Club Deportivo Tepatitlán de Morelos, tendrá que jugar en el Estadio 3 de Marzo luego de que su cancha no cumple con los requisitos para el partido contra Loros de la U de Colima, correspondiente a los Cuartos de Final de la Liguilla.

La Liga le dio tiempo suficiente al conjunto de Tepa para que arreglara su cancha de pasto sintético, pero no cumplió y por lo tanto le negaron el derecho a jugar en su estadio.

El partido de ida entre Tepatitlán y Loros de Colima se juega hoy a las cinco de la tarde en el Estadio 3 de Marzo.

Por cierto el cuadro local, Tecos de la UAG, no clasificó a la Liguilla al perder los tres últimos partidos de la temporada.

• En Liga Premier hay tres liguillas: Serie A por el ascenso, Serie A de filiales y Serie B.

Los equipos filiales, Atlas Premier y Chivas Premier, se medirán hoy en el inicio de la Liguilla en Cuartos de Final a las 10 de la mañana en Verde Valle y la vuelta la jugarán el sábado en el Club Atlas Colomos.