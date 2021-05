¿Fue apresurado?

El jueves pasado -en este espacio- con el título de ‘Por fin...buenas noticias’, hicimos referencia a la disposición del Centro de Prevención y Control de Enfermedades en Estados Unidos (CDC), en el sentido de que las personas completamente vacunas podían prescindir del cubrebocas. La buena noticia es que la ciencia -hasta el momento- ha comprobado que quienes ya han sido inoculados aparentemente no corren el riesgo de contagiarse o contagiar a otras personas.

Una lluvia de cuestionamientos han surgido después de la disposición de la CDC, básicamente cuando en Estados Unidos de los 328 millones de población, 122 millones han sido vacunadas al cien por ciento, lo que significa que solo un poco más de la tercera parte están protegidas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), para que se pueda lograr la ‘inmunidad de rebaño’ - también conocida como inmunidad comunitaria- se requiere que por lo menos 70 por ciento de la población esté debidamente vacunada, así que por lo menos 245 millones de personas deberían estar ya en ese rango para permitir una medida de esa naturaleza.

La disposición ha provocado que corporaciones como Walmart y Costco -los establecimientos comerciales con más tráfico en el país- permitan en los próximos días el ingreso sin cubrebocas a sus establecimientos a quienes están cien por ciento vacunados.

Las reacciones negativas a la disposición han llegado de todos los niveles, sobre todo gubernamentales y de la sociedad -no comerciales- desde diferentes estados. Quinton Lucas, Alcalde de Kansas City, dijo “No sé si ha habido coordinación con cualquiera de los gobernadores”, mientras otros señalan que “la CDC ha ido desde la precaución hasta tirar todo al viento”, y la mayoría de quienes opinan indican que “el mensaje es confuso”.

Y lo confuso es que -como ya lo establecimos la semana pasada- puede mandar un mensaje erróneo, causen que las medidas se relajen y provoquen se pierda el terreno ganado con las medidas tomadas hasta el momento para disminuir los contagios.

Este domingo Rochelle Walenski, directora del CDC, hablando en Meet the Press de la cadena NBC un poco acorralada por la polvareda que se ha levantado, reconoció que los estudios científicos sobre la pandemia “apenas se acaban de terminar la semana pasada” y que por ello que ya está en condiciones de recomendar a los vacunados de abstenerse del cubrebocas. Sin embargo, la pregunta que surge es si no es apresurado levantar la disposición cuando aún estamos enmedio de la pandemia, cuando la aplicación de vacunas es mínima en el mundo, cuando solo el tiempo no dirá ‘a ciencia cierta’ los efectos reales de la vacuna o del virus, y cuando sabemos que 25 por ciento de la población -según encuestas- no creen en la ciencia y no se aplicará la vacuna. ¿Usted, qué opina?.

