Flojos, pero en la pelea

Los Dodgers de Los Ángeles han tenido una temporada bastante mala hasta el momento, pero han contado con la fortuna de estar en la División más floja de la Nacional, cuando curiosamente fue la más fuerte la campaña anterior.

Esa misma caída en su desempeño los tiene en cuarto lugar, apenitas por encima de los Padres. Las buenas noticias son que los Diamondbacks de Arizona se han desplomado dramáticamente, y eso, sumado a la inconsistencia de Rockies y Giants, los tienen a sólo 5.5 juegos de la cima.

Afortunado o no, este equipo tiene que despertar, porque no es posible que con esa plantilla esté jugando a un nivel tan pobre. Las lesiones, que son parte del juego, no pueden ser una excusa para Dave Roberts y sus peloteros, y veremos si en el futuro cercano pueden hilvanar una buena racha.

POWER RANKING DE LOS BEISBOLISTAS MEXICANOS EN LAS GRANDES LIGAS

Christian Villanueva

Christian está de vuelta y el bache ha quedado atrás con tres vuelacercas, seis hits y seis producidas en la semana. Está a un jonrón de convertirse en el primer pelotero mexicano novato en pegar 13 cuadrangulares, ¡y apenas estamos en mayo!

Jaime García

Muy pobre apertura en casa de los Mets, que lo “prendieron” a placer y lo bajaron de la lomita con apenas 3.2 innings.

Héctor Velázquez

Desafortunadamente entró a la lista de lesionados por algunos problemas en la espalda baja; esperemos que vuelva pronto.

Anthony Michael

Le conectó bambinazo a los Yankees, pero fuera de eso estuvo bastante apagado su bate, y ese promedio ya bajó a .248.

Víctor Arano

Por fin se ha recuperado de la lesión y tuvo actividad en la visita a San Luis, donde batalló un poco al principio, pero mantuvo la calma para sacar el inning y dejar el daño en una anotación.

Aaron Sánchez

Floja salida para Sánchez frente a los Atléticos, donde apenas pudo completar cuatro entradas en las que le hicieron el mismo número de rayitas en contra, incluido un jonrón.

Adrián González

Un sencillo en tres de sus cinco partidos, aunque sin remolcar carrera. Nada espectacular hasta ahora, pero se ha mantenido constante en la campaña.

Khris Adrián Davis

Para destacar lo de Khris en la semana con un total de ocho imparables, cuatro carreras anotadas y el vuelacercas número 13 de 2018. Ese promedio ya alcanza el .238 con una capacidad para embasarse de .307.

Jorge de la Rosa

Dos relevos buenos, pero uno muy malo ante los Mets, en el cual cargó con el descalabro tras permitir dos cuadrangulares y tres carreras al equipo rival. Su novena se ha desinflado preocupantemente, esperemos que no le ocurra lo mismo.

Marco Estrada

Se quedó a un out de completar siete episodios, donde le conectaron siete roletazos y tres carreras limpias, que tras no recibir ayuda de su ofensiva, no pudo evitar otra derrota de su equipo y se coloca con marca de 2-4.

Sergio Romo

Ese experimento de ponerlo a abrir partidos de una entrada o poco más no lo conocíamos, pero hasta ahora parece que le ha sentado de maravilla, al menos ante los Angels. ¡Todo un camaleón del montículo, no cabe duda!

Fernando Salas

Salas recuperó su temple con tres muy buenas actuaciones, que parece le han devuelto la confianza.

Roberto Osuna

Sigue con su problema legal y mantiene su descenso en esta lista.

Joakim Soria

Siguen siendo más los relevos pobres que los buenos y así es complicado enracharse de forma positiva. Ese 5.28 de efectividad y la temporada de su equipo lo reflejan todo.

* En la lista de lesionados: Luis Cessa (Yankees) y Miguel González (White Sox). Alex Verdugo (Dodgers), fuera de la alineación titular.