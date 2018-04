Experimento crítico

Desafortunadamente para los pilotos de Williams es evidente que no cuentan con las herramientas necesarias para competir, y creo que el fin de semana de Bahréin puede ser que la escudería haya tocado fondo.

Los monoplazas de Williams nunca encontraron el ritmo necesario para competir y fue solamente después de las penalizaciones a Sergio Pérez y a Brendon Hartley como no terminaron al final del tablero. No estoy culpando a los pilotos, en especial Sergey Sirotkin, que apenas arribó al Circo, pero es claro que existe un problema interno en el equipo que no les permite desarrollar un auto competitivo.

Williams cuenta con motores Mercedes que hasta este año parecían infalibles y dependientes, muchos asumimos que el éxito de Force India estaba directamente relacionado con la potencia de sus motores, sin embargo 2018 ha demostrado el increíble trabajo realizado para conseguir el cuarto puesto en el mundial de constructores.

Williams tomó la decisión durante el invierno de integrar a los pilotos que más recursos pudieran aportar a la escudería y debo admitir que en el mercado de pilotos no habían muchas opciones atractivas, pero creo que a diferencia de lo que muchos opinen, no se puede comprar el éxito en la Fórmula Uno.

Para desarrollar un auto competitivo, además de dinero, se necesita información fiable del comportamiento del auto, experiencia para valorar cambios y liderazgo por parte de sus pilotos. Me sorprende que con todo el talento con el que cuenta el equipo tras bambalinas no puedan encontrar la fórmula para que su monoplaza se comporte en pista y encuentre el ritmo.

Paddy Lowe ha demostrado en el pasado tener la capacidad de no sólo desarrollar autos competitivos, sino de dominar la máxima categoría. Desafortunadamente en este momento Williams se enfrenta a la tormenta perfecta, el perder a su patrocinador principal para 2019 en conjunto con una alineación mimada y sin experiencia podría ser el fin de una institución dentro del máximo circuito.

El futuro de los pilotos de Williams no me preocupa, ya que cuentan con recursos importantes que les garantizan un asiento en el Circo, sin embargo esta temporada para mí serán los pobres niños ricos.

