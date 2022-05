Éxito en el tenis mexicano

Comienzan a darse los tan esperados buenos resultados en nuestro deporte querido.

Pero antes de darlos a conocer, quiero dar unos puntos de vista que son importantes tener en cuenta.

Estuve tratando de escuchar en la radio, en programas deportivos en la TV, artículos en los periódicos, y casi no encuentro nada sobre que Giuliana Olmos es campeona de dobles del Masters 1000 de Madrid. Este evento está cerca de los cuatro primeros más importantes del mundo, es decir, de los Grand Slams, lo cual implica que en los Masters 1000 juegan las mejores del mundo.

En este momento Giuliana ya está entre las 10 primeras del mundo, es todo un orgullo, no puede ser que no se le haga ruido de un gran triunfo como este, si hay algo que necesitamos es no sólo reconocer a los ganadores, sino también darle confianza a nuestros jóvenes que la pueden hacer como lo hizo la mexicana Giuliana.

En ese mismo fin de semana, en Puerto Vallarta en el Club Narval y en las canchas del hotel Sheraton se jugó el Premundial de 14 y 16 años para mujeres y hombres, donde Jalisco y México se destacaron a nivel mundial por su excelente organización. Nuestros representantes de 14 y 16 años en la rama varonil calificaron al Mundial y en mujeres, las jovencitas de 16 años hicieron lo propio.

Esto es lo que estábamos esperando y hay que cacarearlo, que todos conozcan el buen camino que el tenis está llevando en estos momentos, hay que hacer que la gente tenga más confianza en ellos y buscar que sigan su buen ejemplo.