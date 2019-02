Estatal de tenis

Comenzamos el año y como siempre tenemos el primer torneo con puntos, y para poder calificar al Nacional de infantiles y juveniles.

En esta ocasión no se jugó la categoría de 21 años y menores. Se me hace algo acertado, ya que siempre fueron pocos jugadores los que participaban y la categoría de 18 años desapareció, porque los tenistas preferían jugar en la de 21 y al final ya no lo hacían ni en una ni en la otra y esto provocó mucha deserción de jugadores que podían tener una beca universitaria, pero como ya no tenían que jugar, dejaban también de entrenar y ya no tenían el mismo nivel que cuando jugaban torneos.

En las categorías no se ha visto algún cambio en los campeones y finalistas, casi siempre son los mismos, también esto es muy importante, empezar a conocer a nuevos campeones, que exista una mayor rotación y así ayudar al mejoramiento de los mismos jugadores, ya que le daría mayor competencia a ellos mismos, está también que si no les ganan a los mismos de siempre no es culpa de estos, sino más bien que no han podido superar sus niveles de juego, es obvio que algo tienen que hacer para lograrlo.

Para el próximo mes se jugará el Torneo Regional, esperemos ver nuevas caras, repito, no quiero que pierdan los que siempre ganan, pero sí espero para ellos mismos que tengan más competencia.

En otro asunto, pero para todas las categorías, el Abierto de Zapopan va a organizar un mini torneo para que jueguen y se ganen en ese mismo evento una clínica con el prestigiado entrenador Nick Bollettieri, en la semana del evento, y otros premios que dentro de poco se darán a conocer.

Campeones y finalistas