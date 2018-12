¡Esta noche es “Nochebuena”...y mañana es “ Navidad”...!

Navidades Tapatíos y los añorados “Serenos”

Antiguos y tradicionales “ Nacimientos” por toda la Guadalajara de ayer



“La Nochebuena se viene...la Nochebuena se va...y mañana nos iremos y no volveremos más...”..Con estas líneas comenzaba una viejísima canción que tocaban en la radio de la época de oro allá por los 1930’s interpretada por MANOLO ESCOBAR que se quedó en el baúl de los recuerdos olvidada como tantas otras piezas musicales, versos para pedir Posada, letras de Pastorelas y las Letanías alusivas a la Navidad. Cada ciudad o pueblo tenía sus versiones propias y siendo Jalisco y el Occidente una región eminentemente artística y musical aparte de lo que nos llegaba de fuera como esta canción que menciono ( “Dime Niño de quien eres”) destacaba el talento local y a la vez- como todo lo bueno- Universal ...!! Imposible olvidar la emoción que nos causaba a los niños de una época la sola ilusión de elaborar la “ Cartita al Niñito Jesús” para pedir una enorme lista de regalos que no bajaba de 15 o 20...!! Y de cuando comenzaron a fabricarse en México los muy famosos juguetes “LILY-LEDY” o los Juguetes “MI ALEGRIA” y los cochecitos “REVELL-RODELA”...el aparador principal de la tienda SEARS entonces ubicada en el ángulo poniente de Av. Juárez y 16 de Septiembre, competía en lujo y originalidad con las elegantes tiendas vecinas (Favier, Fábricas de Francia y Woolwoorth) instalando la más deslumbrante colección de juguetes todos en movimiento a la vez y con esa mezcla disímbola entre lo muy mexicano y lo norteamericano. El paseo al CENTRO era una oportunidad para ver los decorados navideños tan originales que superaron siempre a los de la Ciudad de México…sin dejar de pasar a la muy famosa COLONIAL DE MEXICALTZINGO y para acabar merendando en el BARRIO DEL SANTUARIO unos ricos BUÑUELOS con la original y ancestral receta tapatía con miel muy ligera a base de piloncillo, guayabas, tejocotes y Hojas de Higuera. Las Posadas del COLEGIO CERVANTES también inolvidables en donde se montaba un enorme ROSARIO VIVIENTE en medio del patio central y solamente iluminado por velas lo que le daba un ambiente realmente mágico!! ...El CENTRO (aunque ya existía Plaza del Sol) era de una animación tal que hoy en día nos parece casi imposible de describir. Todas las familias de todas las clases sociales y sin ninguna distinción recorrían las calles admirando el lujo y la algarabía de tiendas, portales, paseantes y sin dejar de admirar el gran Nacimiento central en la PLAZA DE LA LIBERACIÓN…años después cuando viajábamos mucho a Europa esa alegría de vivir y de caminar aun a pesar del frío de la noche la volvimos a experimentar en MADRID... y de cuando la Avenida JUÁREZ se parecía tanto a SERRANO la calle elegante de la capital española o a la Puerta del Sol..!!! Habrá valido la pena haber cambiado toda esta herencia que nos venía de mucho tiempo otras por los cansados e ingratos centros comerciales...?..Echando más atrás la máquina del tiempo la función de los SERENOS era tan importante que cada esquina de la ciudad contaba con uno, a manera de policía, guardián del orden, encendía y apagaba los faroles, daba la hora precisamente cada hora “ Laaaassss dooooce y serenooooo...” Y hasta de cupido la hacía entregando discretamente cartas del joven galán a la nana de la “ niña Doloritos” para que los padres de ésta no se enteraran que su hija ya estaba en “edad de merecer” y no por nada es que se asomaba a cada rato al balcón principal de la calle. Siendo conscientes de la importante labor que los SERENOS realizaban que con anticipación entregaban en las casas del barrio o manzana de su jurisdicción unas simpáticas como originales esquelas en vivos colores, apelando a la generosidad de los tapatíos para que no olvidaran obsequiarles con algún presente. Ilustrados con alguna viñeta y en verso o rima pedían su “aguinaldo”:... “Sintiendo por la noche el crudo frío Y por el día al astro abrasador, sufro de los dos el cruel rigor y, del castigo también por un desvió...”Mas ya que mi destino es conservar la Paz, el buen orden y la vida en la línea que debo vigilar...ya que así le plugo a mi albedrio…” Con rimas como ésta, está fechada en 1890 en Guadalajara los amigos del orden (auténtico claro está) pedían su “Navidad”... como hoy suelen nombrar los pedigüeños a cualquier transeúnte todos los lectores ...y aún a los que no les deseamos desde aquí una muy FELIZ NAVIDAD y un feliz AÑO NUEVO ....!!

1. Como si fuese complemento de la simpática nota publicada ayer en este mismo diario por María Palomar Verea (Diccionario Navideño) en el grabado vemos una Posada del S.XIX. Los elementos principales: dos niños cargan las “ Andas” con los peregrinos y encabezan la procesión o acto de pedir “Posada” recorriendo lo mismo salones de grandes patios y palacios o pequeñas casas de humilde vecindad.

2. “Las Neve Jornadas de los Santos Peregrinos” se repartían en atrios de iglesias y parroquias de toda la Ciudad o en las casas de postín para seguir al pie de la letra la “Letanía”, los cánticos de pedir posada y los versos de la Noche Buena. Este folletín nos muestra un grabado de Posada de principios del S XX.

3. Con el ingenio y gracia de los “Tapatíos” de antes, justamente por estas fechas se repartían de casa en casa unas pequeñas esquelas en papel de China con alguna figura alusiva al famoso personaje que llego a ser el “ El Sereno”, especie de guardia de barrio, policía honorable y hasta Ángel de la Guarda que se apostaba en cada esquina a vigilar por los vecinos. Incluían unos versitos con el fin de recordar a los siempre tacaños tapatíos el acto de obsequiarles algún pequeño presente. Éste data de 1890.