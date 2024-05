Esperando a Godot (y al SIAPA)

El sábado fui a sacarme punta. Mi peluquera Leslie me contó que desde hace dos semanas no tiene agua en Talpita. Le pregunté qué hacía en esos casos: “Nada. No se puede hacer nada”. Me resistí a creerlo. Así que puse a prueba al SIAPA y le pedí una pipa.

Los reportes de desabasto crecieron en el último mes. Lo ha documentado el especialista hídrico Daniel Sánchez Tapetillo en X (@JSTapetillo). En el buscador de esa red social conté en promedio una queja por minuto (71 en total) de las ocho a las nueve de la mañana del domingo.

El jueves pasado Enrique Alfaro culpó a la CFE por el desabasto de agua en la ciudad -no precisó ni colonias y afectados. Debido a la inestabilidad del sistema eléctrico, justificó, tronaron dos transformadores del acueducto Chapala-Guadalajara.

El mandatario prometió normalizar el servicio “de manera paulatina en las próximas horas” (esas “próximas horas” paulatinamente ya suman casi seis años). Apenas informaron que CFE y SIAPA habían reparado las bombas, cuando tronaron otra vez, según el Gobierno estatal. Y luego otra vez.

Alfaro pidió “no politizar” el tema. El problema, dijo, no se relaciona con el bajo nivel de la Presa Calderón que en 2021 provocó tandeos en 200 colonias y afectó a un millón de usuarios. Pero aguas (qué ironía). Si el gobernador pide “no politizar” un tema: él lo está politizando.

Leslie me explicó que no tiene agua porque “tronó la bomba que trae agua de Chapala” por culpa de CFE. Le hice ver que eso fue hace cuatro días y ella lleva 15 días sin agua. Esto supone un manejo político de la crisis por parte del gobernador para culpar al Gobierno federal.

Si dudan del manejo político-electoral, lean el mensaje en X de Hugo Luna, jefe de gabinete, al señalar que “la irresponsabilidad de Morena en el Gobierno nos afecta a todos!”. Hay un problema técnico, sí, pero su diagnóstico es político. Ignoramos dónde comienza y termina uno y otro.

¿La falla es realmente culpa de los apagones de CFE? ¿Un peritaje lo determinó? ¿Nada tiene que ver la falta de mantenimiento? ¿El Gobierno carece de sistemas de respaldo eléctrico? ¿Un gobernador que “resolvió el abasto de agua por 50 años” aceptaría que se equivocó?

Pero dejemos las esferas políticas. Mientras esperamos “la segunda venida del SIAPA” vayamos a ras de piso. ¿Qué pueden hacer Leslie y miles de ciudadanos sin agua? El mandatario dijo que ante esta crisis instruyó al SIAPA a proveer de pipas a los afectados.

“¿Vas a mover tus influencias o qué rollo?”, me retó Leslie. Es una tijuanense francota. Antes de sugerirle que pidiera una pipa verifiqué por mí mismo (he vivido algunos desengaños). Llamé al Siapatel 33 36 68 24 82 archipublicitado en canales oficiales.

Después de 26 minutos de escuchar un beeb intermitente me colgaron. Lo intenté otra vez con el mismo resultado. En X dentro de las quejas por desabasto de agua hay quejas por el servicio de pipas (SIAPA Inception). ¿Se les cayó también el sistema de atención telefónica por culpa de la CFE?

Una usuaria se quejó de que le prometieron una pipa en un lapso de 24 horas, pero después de un año la pipa aún no llega. Muchos usuarios dijeron que el Siapatel simplemente los hizo esperar y les colgó. ¿Descansan en domingo? ¿O simplemente Leslie tenía razón?

El SIAPA no sólo te corta el agua. También te corta la llamada.

P.D.

“Esperando a Godot” de Samuel Beckett es una obra emblemática del teatro del absurdo. Relata la historia de Vladimir y Estragón que esperan a Godot, un personaje que jamás aparece. La esperanza es una trampa mortal: todos esperamos a Godot. Y al SIAPA.