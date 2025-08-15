Escasez de calidad, para sacarse la lotería

En los recientes diez años son apenas algunos los boxeadores que han alegrado el cotarro del concierto global. Escasez de talento y carisma en los pesos completo, y en otras tantas categorías. Shakur Stevenson es boxeador técnico, con calidad, igual que Devin Haney, pero sin los tamaños para llevar su nombre a diferentes entidades del planeta, y así, como este par de actores estadounidenses, el ucraniano Oleksandr Usyk, el mexicano Gilberto Ramírez, tampoco están para paralizar al planeta.

Muchos clasificados mundiales son sólo felicitados por sus familias cuando desarrollan un encuentro, apenas son conocidos en el barrio. Es lo que hay, es lo produce la industria, con sus entrenadores, managers y promotores. Dmitri Bivol, Artur Beterbiev, David Benavidez, no tienen imán de taquilla, su popularidad se debe a la marca "Canelo".

Los altos clasificados de los organismos más importantes que sueñan con desafiar a Saúl Alvarez, son un conjunto de aspirantes de medio pelo. ¿Alguien conoce a Janibek Alimkhanuly?, es el campeón mundial medio de la FIB ¿Mario Barrios, Rolando Romero?, también son campeones mundiales, ¿y quién los conoce?, puede ser que en sus respectivas colonias. Son estadounidenses.

Se fue Tyson Fury, acaparó reflectores globales en peso completo, pero regresó Manny Pacquiao, ejemplo claro de cómo están las cosas en este negocio. Se mantiene Gervonta Davis, y aunque no se ha enfrentado a un adversario de a de veras, lo señalan como serio aspirante para cargar con la fama del boxeo global. Emanuel "Vaquero" Navarrete reúne requisitos para ser mandón, pero su falta de acondicionamiento físico lo margina de las grandes ligas. Rafael "Divino" Espinoza, tapatío, está para grandes retos, necesita del oponente que publicite su nombre en los continentes. Los japoneses Naoya Inoue y Junto Nakatani, muy celebrados, considerados peleadorazos, necesitan salir más de Oriente para ganar dinero grande, lo que enriquecería el prestigio del boxeo global.

Existe un vacío en la producción de calidad, oportunidad que puede ser aprovechada por algún boxeador y su equipo, se sacarían la lotería...Y por ahí estaré atisbando.