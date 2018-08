En mi humilde opinión...

La triste noche del viernes en la que los equipos del Atlas y Pumas se enfrentaron en acciones de la Fecha 3 del Apertura 2018, hubo un detalle muy llamativo. Y no, no fue precisamente el abucheo generalizado contra los jugadores rojinegros, ni lo escandaloso del marcador que culminó con una goleada de 3-0, si no que la propia afición local coreara el nombre de un futbolista que ahora defiende al equipo que llegó al monumental Estadio Jalisco como visita.

A la par de las luces de sus teléfonos celulares, algunos espectadores cantaron en honor de un delantero que le dio la tercera anotación a los universitarios, el gol que sentenció la victoria y que, además acabó con la mala racha del club unamita de no poder ganar en el territorio rojinegro por casi 14 años.

Debido a los malos resultados, los seguidores del Atlas se han enfrentado entre ellos pidiendo, por un lado, apoyo para los jugadores del propio equipo, señalando que aunado a lo poco visto en el campo la presión favorece en cierto modo para las desconcentraciones de los pateabalones, pero por el otro se “revienta”, como se dice en la jerga futbolera, cuando los resultados no favorecen al cuadro.

Es lógico que como parte de esta idea se pida apoyar a aquellos que pertenecen a la plantilla y, desde luego, se sugiere además que no se aplauda a quienes ya no estén, pese a lo hecho en su oportunidad.

En medio de la decepción por la derrota, quedó evidenciado que muchos de los espectadores ahí presentes ya no sabían cómo sublimar tantas emociones en medio de una guerra perdida. Tras lograr su gol, la gente coreó el nombre del atacante que educadamente ofreció una disculpa por su pasado zorro; sin embargo, más de alguno se sintió contrariado por tan particular acción, y no, no precisamente por la del jugador.

¿En serio se ovacionó lo hecho por el rival? Se cuestionaron algunos. Si bien es cierto que cada uno es libre de hacer lo que quiera y más en temas de futbol, como sentir agradecimiento por lo hecho en casa propia cuando se es parte de ella, me pareció una acción por demás extraña. Y justo por ello ahora me gustaría lanzar la pregunta, ¿es tanta la molestia por el andar del equipo tapatío en las primeras fechas de la campaña, que ahora el público, ése que acude a los partidos cada 15 días, canta los logros de la causa ajena? En mi humilde opinión, debemos tomarnos unos minutos para reflexionarlo.