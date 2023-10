En la Cámara ‘solo les falta rebuznar’

Tomando en cuenta que la Cámara de Diputados junto con el Senado forman el Poder Legislativo del país, uno de los tres poderes de la Unión -que lo complementan el Ejecutivo y Judicial- y que es el órgano especializado en donde se puede hacer cambios constitucionales -promulgar leyes nuevas o cambiar las existentes-, es de suponerse que los 500 miembros que la integran son personas con un amplio conocimiento de cultura general, cierta escolaridad y que deben de tener el conocimiento mínimo necesario sobre temas legislativos.

Sin embargo, desde el momento en que los 500 diputados federales son electos, 300 de ellos por el principio de votación mayoritaria relativa -mediante sistemas de distritos electorales- y 200 son elegidos mediante la fórmula de representación proporcional, a través del sistema de listas regionales, es prácticamente imposible que se pueda ‘escoger’ a los más preparados o capaces de desempeñar esa posición de tan elevada responsabilidad para el país.

Un ejemplo muy claro lo tuvimos el miércoles por la noche durante la sesión donde se discutía la Ley de Ingresos 2024, cuando al hacer uso de la palabra en la tribuna y defender el fideicomiso que se crea para el Tren Maya, la diputada federal Dionisia Vázquez del Partido del Trabajo arremetió en contra de la oposición, mostrando su ineptitud, torpeza e incompetencia total sin saber de lo que estaba hablando. Con tono muy seguro y dirigiéndose a los diputados -señalándolos con el dedo- les dijo, “Desde el ISTMO DE TEHUANTEPEC HASTA EL CANAL DE PANAMÁ -según ella la supuesta ruta del Tren Maya-. Ustedes no saben qué obra tan magnífica es. No les están robando el dinero, ustedes tienen 80 años robándose el dinero y no vinieron aquí a pedirle perdón a los mexicanos. Ustedes no tienen conciencia, ustedes son corruptos, van a morir corruptos, por eso la gente no los quiere, por eso la gente los repudia, por eso la gente ya no vota por ustedes, se suben aquí -a la tribuna de la Cámara- a decir puras mentiras y ya nadie les cree, son unos corruptos, unos desgraciados, unos malvados y unos malditos, eso es lo que son, rateros y asesinos”. Se convirtió en el hazmerreír de la sesión...¡Simplemente de dar pena!

Habría que sugerir a la misma Cámara de Diputados, para que se legisle y esté contemplado en la ley, que quienes aspiren a un puesto de esa responsabilidad tengan un nivel de cultura general, escolaridad mínima y que pasen un examen de capacidad y sentido común. Urge se legisle, porque quienes tienen la enorme responsabilidad de crear o modificar nuestra Constitución, tienen que ser competentes y desafortunadamente a muchos de los que tenemos ahora ‘solo les falta rebuznar’.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

daniel.rodriguez@dbhub.net