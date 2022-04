En el 2024, 80 millones darán su veredicto final

Cuando revisamos las estadísticas del proceso de revocación de mandato del domingo pasado, es muy fácil llegar a una conclusión. Los estados donde los ciudadanos se ‘avalancharon’ sobre las urnas y dieron con un “SÍ” su respaldo al presidente López Obrador y que representaron el 45% de los poco más de 15 millones votos a favor del mandatario, son aquellos en los que los niveles de pobreza es la más extrema en el país.

Chiapas, Tabasco, Puebla, Veracruz, Tlaxcala y el Estado de México, de acuerdo con el CONEVAL (Órgano de consulta y asesoría en materia de evaluación de programas sociales y medición de pobreza) se encuentran entre los diez estados más castigados por las condiciones en que viven un gran porcentaje de su población. La conclusión no necesita explicación. La aplicación de programas tan populares como el de pensiones para el bienestar de personas adultas mayores, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, producción para el bienestar y de apoyo a las niñas y niños de madres trabajadores, entre otros, nos da una respuesta muy fácil de digerir y comprender por qué se favoreció al presidente en el proceso.

Sin embargo, la calificación de “éxito” que le dio el presidente al resultado de la jornada electoral, en el fondo más que una sonrisa le debe representar una preocupación muy grande. De los 95 millones 376,708 ciudadanos registrados para votar en el Instituto Nacional Electoral (INE) -hasta el 25 de marzo pasado-, el domingo el presidente solo recibió poco más de 15 millones de votos -aun no hay una cifra final-, lo que significa que casi 80 millones se abstuvieron y que su negativa seguramente se puede considerar como una rechazo a su gestión. Además -como lo señalamos ayer en nuestra colaboración- perdió más de 15 millones de votos -más del 50 por ciento- en relación a quienes en la elección presidencial del 2018 lo llevaron a Palacio Nacional.

La jornada de revocación -entonces- no fue un “éxito”, sino un fracaso, y la ratificación de que los ciudadanos ya están hartos de que la economía no funcione, de que se promueva ahuyentar a las inversión extranjera, que no se combata la violencia, que se polemice y actúe incongruentemente con el fin solo de distraer, sin abocarse a cumplir con las responsabilidades que la Constitución le confiere. La respuesta a ese cansancio no será la abstención en la próxima elección presidencial. Los 80 millones de que no fueron a votar el domingo, seguramente el 7 de julio del 2024 harán su evaluación y darán su veredicto final en las urnas. ¿Usted, qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net