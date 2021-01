Cómo se nota que la alianza entre el Grupo Universidad y los emecistas no cuajó en esta elección. Los Leones Negros, con su nueva franquicia partidista, Hagamos Jalisco, se están llevando a sus filas a los perfiles que en la pasada elección figuraron bajo el escudo naranja.

A Mara Robles, Enrique Velázquez y Juan Carlos Villarreal hay que sumar muy posiblemente a dos más: Tonatiuh Bravo Padilla, quien dejó la coordinación emecista en la Cámara de Diputados, y María Gómez Rueda, regidora naranja en Zapopan, quien abandonó la precandidatura por esa demarcación.

Aunque no lo han hecho oficial, tanto el ex rector como la ex feuista tienen nexos evidentes con el Grupo Universidad y es cuestión de tiempo para que salten a Hagamos.

No es lo mismo hagamos lo que diga el gobernador que hagamos lo que diga el licenciado.

Con la espada desenvainada anda el magistrado Daniel Espinoza, que tras llegar a la presidencia del Poder Judicial ya desapareció tres direcciones y concretó el despido de personal.

Las áreas eliminadas fueron la de informática, estudios legislativos y difusión. La justificación es que se trata de una reingeniería administrativa para ser más eficientes en sus gastos.

Lo que llama la atención es que cuando más urge tener juicios en línea se decida extinguir el área de informática del Supremo Tribunal.

Algunas voces en el Judicial especulan que en realidad el nuevo presidente está haciendo espacio para acomodar a su gente y deshacerse de los allegados que había heredado el ex magistrado Leonel Sandoval.

Los nuevos partidos siguen en la pepena de los “liderazgos” que cambian de camiseta buscando candidatura.

Los actuales regidores de Guadalajara Benito Albarrán, de Morena, y Rosalío Arredondo, de Movimiento Ciudadano, dejaron esos colores para sumarse a Encuentro Solidario.

Ambos recurrieron a lugares comunes para justificar el chapulineo y terminaron diciendo que ahora sí encontraron un partido que representa sus ideales. Siendo realistas, todo indica que para poco le alcanzará al PES y sus flamantes adquisiciones.