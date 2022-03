El relevo de un PRI en los huesos

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ya suspirante presidencial, Alejandro Moreno “Alito”, estará hoy en Jalisco a donde regresa luego de su rompimiento con el finado ex gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, quien le renunció a la Secretaría de Innovación y Participación Digital del CEN priista el 27 de octubre del 2020 con el argumento de que no había “futuro posible para el PRI recurriendo al pasado”.

Además de promover su eventual candidatura, el dirigente priista viene a acelerar el relevo de Ramiro Hernández en el tricolor de Jalisco, que desde luego, como a nivel nacional, está lejos de atravesar su mejor momento.

La debacle priista en Jalisco inició desde las elecciones intermedias del 2015 cuando a la mitad del sexenio de Aristóteles Sandoval inició el ascenso del partido Movimiento Ciudadano que les arrebató la gubernatura tres años después y se convirtió en la primera fuerza política del estado, como a nivel nacional también Morena y AMLO les quitó la Presidencia de la República.

La confianza ciudadana recobrada en 2009 y el 2012, luego de estar en la banca desde 1995 que por primera vez perdieron la gubernatura ante el PAN, se dilapidó y así les llegó un nuevo declive que los tiene relegados como la cuarta fuerza política estatal, con apenas el 13 por ciento de los votos en Guadalajara y 11 por ciento en Zapopan, y con una votación municipal promedio de 16 por ciento. Muchos cuadros priistas que tuvieron alcaldías y altos puestos en la administración de Sandoval, abandonaron el otrora barco en popa, y en la desgracia se fueron de las filas tricolores y se acomodaron con MC y Morena.

Pese a este desolador panorama hay al menos tres jóvenes priistas que están muy interesados en asumir la dirigencia estatal para intentar reconstruir ese instituto político. Una es Laura Haro, ex directora de programas estratégicos en Zapopan, secretaria general de la Red de Jóvenes por México, y hasta el 2019 Secretaria de Vinculación con la Sociedad Civil del CEN priista.

Actualmente es diputada federal y recientemente nombrada presidenta de los Jóvenes Parlamentarios de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL). También aspira Hortencia Noroña, ex dirigente juvenil del PRI y actualmente diputada, así como Omar Hernández, ex alcalde de Arandas y ex diputado local.

Por haber sido parte del equipo de “Alito”, la que parece llevar ventaja es Haro, aunque sin duda el reto del dirigente nacional priista será hacer un relevo consensuado que no divida lo poco que queda del PRI y se pueda empezar a trabajar en mejores condiciones para levantar al tricolor de la lona.