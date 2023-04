El rector Villanueva sin Raúl

Conocí a Ricardo Villanueva desde que empezaba a destacar en la política estudiantil de la Universidad de Guadalajara (UdeG), cuando me compartió su proyecto con el que quería ganar las elecciones de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) hace ya 22 años.

Aunque no era el candidato favorito del sanedrín que encabezó hasta el domingo pasado Raúl Padilla López, hubo un inédito asomo democrático en la cúpula universitaria y dejaron que el nuevo y más importante representante de los estudiantes de la UdeG en el Consejo General Universitario se resolviera en las urnas. Así logró Villanueva ser presidente de la FEU del 2001 al 2004 y empezar desde ahí a forjar su sueño de ser rector general, que logró el 6 de febrero de 2019 cuando fue electo con 106 de 183 votos del CGU que le disputaban otros tres aspirantes.

Sucedió a Tonatiuh Bravo Padilla, el último rector que perteneció al grupo FEG-Universidad que dominaba la familia Ramírez Ladewig, hasta que Raúl Padilla rompió con ellos al asumir la rectoría de la UdeG en 1989 y tomó el control con el nuevo grupo UdeG.

Villanueva se convirtió así en el primer rector emanado de la FEU, el organismo estudiantil con el que Raúl desplazó a la FEG que él mismo había presidido, al igual que fundó nuevos sindicatos de profesores y trabajadores universitarios para sentar las bases de lo que sería su dominio, que trascendió su sexenio rectoral, y para lo que también le sirvió la consolidación de la Feria Internacional del Libro que él fundó.

Este relevo generacional en la rectoría, sin embargo, no fue producto de otro asomo democrático del sanedrín como cuando ganó la FEU. Más bien con Villanueva se repitió la sucesión discrecional y antidemocrática de 24 años atrás, que se decidía previamente por el gran elector que era Raúl Padilla, a través de la magistral e inimitable operación del sistema de premios y castigos que desarrolló extralegalmente para inducir el voto de las y los consejeros para favorecer a uno u otro candidato. Nunca optó por una candidata mujer.

Lo que no sabía Villanueva es que poco más de cuatro años después se convertiría también en el primer rector cuya sucesión no la operaría más el Licenciado. En eso pensé ayer que expresó en el conmovedor último adiós al ex rector en el Paraninfo que era el momento más difícil que había enfrentado en lo que lleva al frente de la UdeG.

A sus 44 años de edad, el ex líder de la FEU, ex secretario de Planeación en el Gobierno del finado gobernador Aristóteles Sandoval, ex candidato priista a la alcaldía de Guadalajara y ex regidor deberá emplear toda su experiencia para encontrar para la próxima sucesión rectoral en el 2025 nuevos métodos y rutas, que para bien de la Universidad pública del Estado y la mejora de su nivel académico, ojalá evolucionen a un real juego abierto y democrático donde las y los consejeros universitarios definan su voto por el mejor libremente.

Otro “Villanueva moment” que significará un extraordinario e insólito reto, que de resolverlo bien, le daría un nuevo liderazgo social muy distinto al forjado por Padilla, y que por los nuevos tiempos y anhelos democráticos es simplemente irrepetible.