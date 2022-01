El recalentado

En un especie de “recalentado” de los tradicionales conciertos de Año Nuevo de muchas de las grandes orquestas, la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) iniciará sus actividades correspondientes a este 2022 el próximo domingo 30 de enero, en la Sala José Pablo Moncayo de PALCCO -no en el Teatro Degollado, su sede habitual, pues-, con un concierto “light”.

El programa para la ocasión incluye, en efecto, trece piezas de música clásica ligera. Casi todas, sin el menor afán de menospreciarlas, “caballos de batalla”: desde la obertura de “La Urraca Ladrona” hasta la de “Guillermo Tell”, de Rossini, pasando por el vals “Emperador”, la obertura de “El Murciélago”, la polka “Truenos y Relámpagos” y la marcha Radetsky, de Strauss; el vals de “La Bella Durmiente”, de Tchaikowsky; la Danza Húngara No. 5, de Brahms, y los valses “Sobre las Olas”, de Juventino Rosas, y “Dios Nunca Muere”, de Macedonio Alcalá.

En lo que llega la fecha y el público se prepara para acatar las nuevas disposiciones de las autoridades sanitarias, obligadas por la pandemia de covid-19, para acudir a conciertos, vayan, a título de recomendaciones, algunos hallazgos recientes, accesibles -los beneficios de la modernidad...- en YouTube y plataformas afines:

* Una estupenda versión de la Sinfonía No. 38 (Praga), de Mozart, con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt (hrsimphonieorchester). Aunque es probable que algunos puristas se desgarren las vestiduras por las limitaciones gestuales de Philippe Herrewege, tanto el respeto a la partitura como la calidad técnica (en lo auditivo y en lo visual) de la grabación son irreprochables.

* Con la misma orquesta y el mismo director, el Concierto para Violín BWV 1042, de Bach, con la joven Vilde Frang como solista: una versión que en nada desmerece comparada con la de Hillary Hahn que ya es de referencia.

* El Concierto Doble (para dos pianos) en Mi bemol mayor, KV 365, de Mozart, con la Orquesta Sinfónica de la WDR, dirigida por Cristian Macelaru, y los jóvenes Lucas y Arthur Jussen como solistas.

* La Sinfonía No. 9 (“Desde el Nuevo Mundo”), de Dvorak, con la juvenil Bundesjugendorchester, dirigida por Elías Grandy.

* El concierto de despedida (“the very last concert”) de Andrzej Kucybala, con la Sinfonía No. 45 (“La Despedida”, precisamente), de Haydn.

* La Sinfonía No. 5 (“De la Reforma”), de Mendelssohn, con la Orquesta Sinfónica de Galicia, dirigida por Jaime Martín.

jagelias@gmail.com