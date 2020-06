El presidente contra el INE; se busca culpable

El presidente está enojado, y se nota. Perdió su sarcasmo y el sentido del humor con el que arrancó el sexenio. Hace un año ofendía, hacía bullying, se reía, descalificaba a la oposición, que consideraba moralmente derrotada. Hoy el presidente no se ve a gusto. Todos los días, en un incomprensible acto de disociación, ataca a las instituciones del Estado, como un alacrán que se pica a sí mismo; todos los días se dice perseguido, como si él fuera parte de la oposición y no el presidente de la República. Dice defender la investidura presidencial, pero todas las mañanas la usa para trapear y sacudir a todos aquellos que no le caen bien.

La investidura del presidente es quitapón. Cuando le conviene la echa por delante y amenaza con ella, como fue el caso de su respuesta a las acusaciones -ciertamente absurdas- del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro; cuando quiere, se protege detrás de ella para no dar la cara, como en la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad, de Javier Sicilia y los hermanos LeBarón; cuando se le antoja se la quita, la pone en la silla de un lado y dice que denunciará los fraudes electorales que vea, como cualquier ciudadano. Esa ambigüedad, que tanto le gusta al presidente y a algunos otros miembros de su gobierno, se basa en no distinguir su cargo de su militancia. Cuando quieren son gobierno, exigen respeto y son autoritarios; cuando no les conviene son militantes, se dicen perseguidos, se portan como partido de oposición y atacan a las propias instituciones del Estado.

El manejo se salió de control y el desempleo está haciendo estragos en los ingresos de las familias

No es el presidente quien debe denunciar fraudes, por el contrario, el INE está ahí para cuidar que los que tienen el poder, del presidente para abajo, no usen los recursos del Estado para influenciar el voto. Lo que hay que cuidar son los programas sociales del gobierno federal que hoy por hoy son opacos y sin reglas de operación; lo que hay que denunciar es la zona borrosa entre los Servidores de la Nación y Morena, entre el trabajo del encargado de Programas Sociales, Gabriel García, y las redes de su partido. Claro que entre los que hay que vigilar están a los gobernadores, pero no sólo a los de oposición, también a los de Morena y esa chamba no la debe hacer el presidente, sino el INE.

El presidente está enojado, pues las cosas no están saliendo como quería. El coronavirus, más que un anillo al dedo, fue un grillete en una pierna. El manejo se salió de control y el desempleo está haciendo estragos en los ingresos de las familias de tal magnitud que ningún programa social podrá remediarlo. Sí, la elección del 2021 será complicadísima para el gobierno y el presidente lo sabe. Se busca culpable.

(diego.petersen@informador.com.mx)