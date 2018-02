El inútil debate de las alertas de género

El domingo pasado EL INFORMADOR destacó los datos del estudio Información delictiva de emergencias con perspectiva de género, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que se revela que diariamente en México 292 mujeres violentadas llaman para pedir auxilio a la línea de emergencias 911. Esto significa que estas denuncias pasaron de 92 mil 064 en 2016 a 106 mil 706 reportes de violencia contra la mujer, violación y hostigamiento sexual en 2017. Este incremento implicó que siete de cada 100 llamadas al 911 tenían que ver con este flagelo social. Con 258 llamadas por cada 100 mil mujeres, Jalisco se ubicó en el séptimo lugar con más enlaces por esta causa a esta central nacional de emergencias.

La publicación de este estudio se da a unos días que la Secretaría de Gobernación emita su evaluación del reporte que le envió el Gobierno estatal a las observaciones que le hizo el año pasado sobre la implementación y resultados de la Alerta de Violencia contra las Mujeres en ocho municipios de la Entidad lanzada desde febrero de 2016.

Como se recordará, en marzo del año pasado la Segob, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) hizo 12 recomendaciones al Gobierno estatal, luego de las críticas que hicieron a la Alerta local, primera y única en el país, organizaciones de la sociedad civil como Cladem A.C. el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (OCNF), Amnistía Internacional y Católicas por el Derecho a Decidir, por los pocos avances alcanzados en el combate a las agresiones a mujeres en sus distintas modalidades. La exigencia de estas agrupaciones era incluso que sobre la Alerta estatal en estos ocho municipios, se aplicará desde el Gobierno federal la Alerta de Violencia de Género vs Mujeres (AVGM).

Esta discusión que se dio a finales de 2016, concluyó con el acuerdo de que la Segob evaluara la Alerta local, de la que surgieron las 12 recomendaciones y 37 acciones que se dieron a conocer en marzo con un plazo de seis meses para su aplicación. En la medida de su cumplimiento continauría la Alerta estatal o Gobernación implementará la AVGM.

Lo preocupante es que esta disyuntiva no parece dar alternativas. Si partimos de los datos del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública, en particular de este estudio delictivo de género, queda claro que ni el Gobierno federal con sus 12 alertas en distintos estados, ni en Jalisco con la Alerta local única, se han logrado los resultados esperados y lejos de disminuir las agresiones contra mujeres van en aumento. Urge un replanteamiento de estas políticas para fortalecer la reeducación de hombres agresores, darle vigencia real a las órdenes de protección y que las distintas autoridades destinen tiempo y recursos para combatir este problema que no se detendrá por decreto, sea estatal o federal.

jbarrera4r@gmail.com