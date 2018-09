El horror en Veracruz y el narcoestado

El jueves la Fiscalía de Veracruz dio a conocer un macabro hallazgo en Alvarado: una fosa clandestina con 166 restos humanos (170 el viernes) . El hallazgo y el manejo de la información por el Gobierno del panista Miguel Ángel Yunes y de su fiscal Jorge Winckler ha sido criticado por familias organizadas, quienes emitieron un comunicado reprobando que nos se les haya avisado antes de informar a la prensa. También se cuestionó el manejo de la fosa como si fuera un “logro” de Gobierno y no una situación en extremo dolorosa para las familias con desaparecidos. Si esta nota ha estremecido al país y ha dado la vuelta al mundo, tratemos de imaginar (aunque nunca podremos) lo que sienten las familias que tienen desaparecidos.

Lamentablemente, no es la única ocasión que se hace un hallazgo de estas dimensiones. Está el antecedente de la megafosa clandestina de Colinas de Santa Fe, encontrada en el puerto de Veracruz hace dos años y donde se han extraído ya 300 cadáveres. El periodista veracruzano Miguel León Carmona acaba de documentar el tamaño del horror en Veracruz: “11 cementerios clandestinos, 572 cuerpos y miles de restos calcinados”.

Todo México está lacerado por la guerra, aunque no por igual todas las clases sociales. Pero algo particular ocurre en Veracruz que tenemos qué descifrar . El horror de la guerra, con sus caras horribles de masacrados, desaparecidos, exterminados, es particularmente intenso en esta Entidad. Lo es por sus dimensiones, por las formas tan ominosas como se mata y trata de desaparecer cuerpos, por la respuesta de una docena de organizaciones de familias y por ser uno de los territorios donde mejor se muestra el funcionamiento del narco-Estado.

En Veracruz está probado que los altos mandos estatales no sólo sabían de las desapariciones, sino que las ordenaban. Está detenido el ex jefe de la Policía de Javier Duarte, Arturo Bermúdez, no sólo por corrupto; también acusado de desaparición forzada y de tener conocimiento que de que dos grupos de policías estatales bajo su mando participaban en las desapariciones forzadas.

Pero lo que sabemos hasta ahora (al menos públicamente) no alcanza para descifrar el horror de Veracruz. En Tamaulipas ocurre algo semejante: una guerra que ha dejado reguero de muertos, desaparecidos y fosas clandestinas. Por ejemplo la masacre de migrantes de San Fernando en 2010. Ahora sabemos que buena parte de ese territorio asolado por la guerra, con población desplazada y comunidades atemorizadas, ahora se convierte en el parque eólico más grande América Latina ¿es coincidencia que territorios reconfigurados por la violencia se conviertan en poco tiempo en territorios destinados a la valorización de capital?

Veracruz es conocido como un Estado con enormes recursos hídricos, minerales, petroleros, gasíferos, marítimos, turísticos, comerciales, inmobiliarios. ¿Será coincidencia que algunos de los territorios con más posibilidades de valorización de capital, sean a la vez lo más violentos y sangrientos? ¿Será que Tamaulipas, Coahuila, Veracruz y otras regiones del país viven otra vez el proceso de acumulación originaria de capital, erigido sobre huesos y sangre?

El horror que asola Veracruz parece indicar que sí, y muestra a la vez que todo este horror es producto de un narco-Estado y los intereses del capital, no de simples sicarios pagados por los capos de la droga. Detrás están los directivos de las corporaciones privadas, junto a los capos de la política.