El futuro Jetta no es un Jetta

En 2005, ejecutivos de Hyundai estuvieron en México para conocer un poco mejor este mercado. Entrevistaron a muchas personas entre ejecutivos de otras marcas, distribuidores y periodistas. Yo fui uno de ellos y en ese entonces una de sus principales inquietudes era un auto con el cual el mexicano vivió un largo romance, el Volkswagen Jetta. Verdadero fenómeno de ventas desde su lanzamiento -cuando aún se llamaba Atlantic- el Jetta fue objeto de deseo desde siempre, un auto que muchos aspiraban un día tener, incluso sin ni siquiera acercarse a ser “Premium” salvo, tal vez, en su versión Carat de los años 90, antes de la llegada de las marcas de lujo germanas. A pocos meses de que sea presentada su siguiente generación, lo que va a ocurrir en enero en el salón del automóvil de Detroit, el aún muy querido Jetta vive los que probablemente serán sus últimos años de reinado.

Ya he dicho en este mismo espacio que el Jetta 2018 será distinto con relación al actual en muchos aspectos. Uno de ellos es que usará finalmente la plataforma modular en la que se construye el Golf -un mucho mejor producto, dígase de paso- y la otra es que será dirigido a un público distinto al que hoy lo compra, es decir, el nuevo Jetta estará más cerca del Passat que del Vento. Probablemente tenga el motor 1.8 litros turbo de 180 HP que ya se comercializa en Estados Unidos y se fabrica en Silao. También es probable que no se venda con caja de cambios manual. Lo que sí es seguro es que será un auto más costoso que hoy, lo que deberá reducir su volumen de ventas. Pero aún no es por eso que su reinado está amenazado.

Virtuosos y dominantes

Por debajo del futuro Jetta habrá un nuevo sedán llamado Virtus, basado en la nueva plataforma de vehículos compactos de la marca llamada MBQ A0. Ese auto será el futuro Polo sedán y es, en la práctica, el substituto del Vento. Sin embargo, Vento y Virtus deberán convivir por un rato y cuando toque a India cambio de generación del Vento actual, un nuevo Gol sedán ya deberá estar listo en Brasil y bien podría ser vendido aquí bajo el nombre Vento, mejor aceptado en México que el Gol sedán. Tampoco serán esos nuevos modelos lo que representará el eclipse del Jetta.

En esa misma charla con los coreanos, les compartí mi visión sobre porqué el Jetta era ese fenómeno de ventas en México. Para mi, fue un auto que construyó la imagen de alternativa europea, juvenil y de buen gusto a las marcas estadounidenses. Fue un coche que supo evolucionar bien y ofrecer mejor manejo, equipo y acabados que sus rivales, ante un público que siempre se mostró dispuesto a pagar incluso algo más por esto.

Al final de la charla, sin embargo, los ejecutivos de Hyundai me preguntaron qué tipo de vehículos yo elegiría para empezar a vender en México. Y les contesté que sí era importante tener un auto para competir contra el Jetta, pero me parecía que ninguna marca podría sobrevivir en el futuro sin un buena línea de camionetas, lo que hoy llamamos crossover. Uno de los ejecutivos presentes entonces, justo el que no había dicho nada durante toda la charla, asintió con la cabeza y dijo que le parecía una sabia afirmación.

No sé si fue o no un momento de sabiduría, pero el hecho es que ahora, 12 años más tarde, el mercado parece no pensar en otra cosa más que en camionetas y es eso, en mi opinión, lo que amenaza no la existencia en sí del Jetta, pero sí su dominio, su estatus de vehículo deseado por todos. El vehículo que los mexicanos tendrán en la cabeza en cinco o 10 años, es casi un hecho que se llamará Tiguan, T-Cross, T-Roc o cualquier otro, incluso de otra marca, pero ya no Jetta. Es por eso que pienso que el futuro Jetta, no será un Jetta.