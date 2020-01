"El duro cierzo invernal"

Me resulta difícil de entender el calentamiento global, principalmente por que en estos momentos estoy siendo más parecido a una chupaleta gorda, que ningún tipo de calentamiento, ahora que no sé si se trata de clima exterior y universalmente aceptado o es el estado físico del suscrito que alcanza niveles de congelación.

Y es que yo si veo muchos viejanos sin pensión, la limosna a viejitos solo existe en la mente del señor presidente, él cree estar entregando el apoyo, por mi parte yo tengo meses diciendo que engañan al de Macuspana, lo cierto es que alguien se lo está robando, porque yo le creo a AMLO cuando cree que lo está entregando, pero al gastarse sin entregarse, pues busquen y alguien se lo estará ilegalmente y esa ayuda si bien no te quita el frío pero algo ha de calentar.

Pero así salga usted envuelto, se encontrará a algún grupachon de jóvenes con shorts y sin sweater y esos tienen edad -divino tesoro que te vas para no volver- así que no es el clima externo sino las condiciones del receptor y vamos por el clima tapatío sería enfriamiento global.

Lo cierto es que lo que complica la vida actual es que todos, de algún modo tratamos de que “ el otro”, el que opina de lo que hacemos acepte la solución, esto es juzgar y querer imponer formas de actuar. Si nosotros, pensemos lo que pensemos respetamos al otro y el otro hace lo propio y no modifica su actuar solo sería en calma, pero hay demasiados expertos, demasiados sabios que esperan que actuemos en cierta forma. Desde luego que lo que debe haber es respeto por la forma de pensar y de manifestar esas opiniones, pero no es absoluto porque supongamos que usted considera adecuado el canibalismo, pues no de estar de acuerdo pero no impedir manifestarlo, por ejemplo Ambroce Bierce establece en su diccionario del diablo la define como “Gastrónomo de la vieja escuela que conserva el gusto por los sabores sencillos y sigue la dieta natural del período preporcino”.

Y sostiene que de alguna manera en todo el orbe en algún tiempo fue práctica universal y propone considerar la palabra sarcófago que según el gringo viejo suena como carne enlatada.

Leer a alguien así te hace pensar que el sujeto está un poco chiflado pero lo cierto es que si a todos nos revisan pues quien sabe cual sería el resultado, y sí sería posible que no nos calificaran como locos, aunque ya de cerca todos nos veamos con cariño y más normalitos, pero no sé como quedaríamos vistos por los actuales expertos.

Por tanto esta no deja de ser una invitación a la tolerancia que los fríos nos producen como malos pensamientos al estar como cebollas de chamarras cobijas y capotes, inmóviles por lo demás y ojalá se quite el frío y quedemos con un frío tapable con una chamarra.

