El destino en otras manos

Tras el retiro de Rafael Márquez como futbolista profesional, más de alguno se ilusionó con su llegada a algún cargo directivo en el equipo del Atlas, el cual lo vio nacer, y donde tras una brillante carrera en Europa se retiró. Sin embargo, por su llegada unas semanas después de iniciado el torneo, bien se podría decir que apenas se enfrentará a uno de los grandes retos que el balompié le pondrá en el Clausura 2019.

Podríamos decir que la llegada de Rafa al cuadro rojinegro es una de las decisiones más valientes que alguien con su trayectoria podría tomar, y eso, porque aparentemente no es nada sencillo hacerse cargo de un equipo que parece más bien destinado al fracaso, aunque la realidad es que el trabajo más bien ha sido mal hecho. Con valentía, la que le caracterizó como defensa central, Márquez ha dicho que él ve grandes posibilidades de cambiar la historia, si bien el proceso podría ser muy lento… Pero con que lo haya, valdría la pena observarlo.

Rafael Márquez ha vivido sus primeros meses como presidente deportivo del club y estos han sido desastrosos, pues su primer torneo coincidió con el peor en cuanto a números en torneos cortos, con una producción de apenas 11 puntos y con la misma cantidad de anotaciones, así como una serie de fichajes fallidos que tanto han caracterizado al equipo, aunque con mayor coincidencia en los últimos años. Sin embargo, con ese panorama enfrente, bien podría hacer la osadía y atreverse a liderar un buen proyecto, uno como ese que han soñado los aficionados, de gran producción de jugadores de casa, de buenos números y sobre todo de buen futbol.

En días pasados se dijo que su primera intención era la de regresarle la identidad al equipo, aunque parece que ese es trabajo complicado. Para la gente se tendrían que regresar los partidos en sábado, que Rafael “Chango” Almaraz volviera a ser la voz del Estadio Jalisco, y sobre todo que de verdad los jugadores demostraran interés por representar la camiseta rojinegra, habiendo para ello una simbiosis entre canteranos y buenas contrataciones extranjeras. Para mí, lo más importante debería ser que al aficionado no le interesara solamente que lleguen al conjunto jugadores caros, pues algunos de los que han llegado con bandera de estrellas solamente han dado vergüenza; debería ser suficiente que quien llegara de la mano de Márquez arropara con orgullo a los jóvenes, mostrara liderazgo y diera siempre buenos resultados, y que al final no importaran los grandes nombres, sino el buen juego.

Lo importante debería ser que el trabajo de Márquez no fuera como el de los anteriores para que así no manchara su impecable trayectoria con un episodio oscuro al frente del equipo que lo formó. Ojalá no sea mucho pedir y se atreva a hacer esos cambios que tanto se han prometido, porque urgen.