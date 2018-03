El cohetero

La era de Juan Carlos Osorio en la Selección mexicana aparenta tener fecha de caducidad: julio de 2018. Por desgracia o por fortuna para algunos, pues el colombiano, a pesar de su perfil bajo y por su forma de trabajar se ha convertido en ave de tempestades y polarizador de puntos de vista.

Más por morbo que por un interés deportivo, el destino que pueda tener Juan Carlos Osorio ha sido tema de debate. En una estadía en Europa que va por las tres semanas, de lo que menos ha trascendido es de lo que está realizando en pro del Tri de cara al Mundial de Rusia.

Los anti-osoristas le critican que a la Liga MX ni la voltee a ver y que en lugar de darle seguimiento a Rodolfo Pizarro, Elías Hernández, Oribe Peralta, etcétera, esté de vacaciones pagadas por la FMF aprovechándolas para promoverse. En cambio, los pro-osoristas consideran que es importante estar cerca de los elementos con los cuales se la va a jugar en la Copa del Mundo, que es la gran apuesta del colombiano para trascender en el concierto internacional y que las visitas a personajes como Alex Ferguson, Louis van Gaal y algunos otros, tienen la intención preparar lo mejor posible la participación mexicana en el Mundial.

Paralelamente se han venido entretejiendo una serie de conjeturas de qué es lo que viene tanto para la Selección mexicana como para su actual entrenador. En la entrevista al diario The Sun, Juan Carlos Osorio reveló que rechazó una oferta de renovación que le ofreció la FMF quizá porque conocía la intención de Decio de María de renunciar, que hasta ese momento no se había hecho público. En esa misma entrevista aseguró que tenía varias ofertas y externó su deseo de en algún momento dirigir en la Liga Premier de Inglaterra.Se ha sabido de un incipiente interés de la US Soccer Federation por sus servicios.

En Colombia, el caso de Osorio es muy particular, pues consideran que su paisano ha sido injustamente tratado en México. Algunos medios han señalado que hay un precontrato para que Osorio se haga cargo de su Selección después del Mundial.

El mejor punto de vista lo tiene usted, pero lo cierto es que lo que haga México en el Mundial será fundamental para las pretensiones de Osorio y su mejor carta de presentación sería que el Tri tuviera una destacada actuación.

En la otra punta y con este escenario, se comienza a especular que hay que ponerle la fichas al regreso de Miguel Herrera a la banca del Tri, a sabiendas de que el “aplausómetro” muchas veces es el que pone y quita entrenadores, y por como andan sus equipos los momios de Almeyda y Mohamed han venido a la baja, que “Tuca” Ferretti no quiere saber nada del Tri, y que Vucetich está “archivado”. Por ahora sí parece que los astros se le alinean al “Piojo”.

Muchas especulaciones se podrán hacer, pero nada se concretará antes del mes de agosto. Por ahora el deseo está en que México tenga con Osorio una actuación histórica positiva , porque histórica también sería perder los tres partidos de la fase de grupos, y ya después del Mundial pasará lo que tenga que pasar.