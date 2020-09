El boxeo proyecta la marca Guadalajara

Volvió el boxeo a Guadalajara y al Parque San Rafael, el escenario al que el público local reconoce como su favorito. La función fue sancionada por la Comisión de Box de Guadalajara, dato para considerar que si existía algún obstáculo oficial para montar boxeo en Guadalajara, ha sido ya destrabado.

La promotora GL Boxing, que preside Giber López, puso de pelea estelar a Gabriel “Gollaz” Valenzuela contra Uriel Pérez, en Superligero a 10 rounds, con triunfo del primero. René Téllez Girón cayó ante César Ayón en Ligero a 10 episodios, en otro de los duelos destacados de la noche.

La función fue sin público y con todos los protocolos de seguridad para evitar riesgos de contagios por COVID-19.

El Boxeo profesional en tiempos de pandemia necesita ser transmitido por televisión, y en Parque San Rafael lo hizo ESPN Deportes.

La marca Guadalajara no podía dar un paso atrás en la promoción de boxeo, la ciudad es una potencia internacional en la especialidad y necesitaba de esta proyección para continuar con su trascendencia. Los promotores ante el COVID-19, también necesitan de una señal de televisión porque no tienen taquilla, no hay más estrategias, y quebrarían. Parece que llega a tiempo el negocio para los nuevos valores, que son el futuro del boxeo.

“Títere” Vázquez

El ex campeón mundial tapatío, Miguel “Títere” Vázquez, con palmarés de 51-9, 16 nocauts, se enfrentará al inglés Lewis Ritson, con registro de 21-1, 12 nocauts, en Newcastle, Reino Unido, el 17 de octubre.

El británico expone el campeonato intercontinental Superligero AMB.

El “Títere” va a explotar su prestigio. En sus recientes siete compromisos perdió cuatro peleas, con lo que se lee el descenso del ex campeón mundial Ligero FIB, hoy con 33 años de vida.

Miguel Vázquez tiene larga experiencia, debutó en el profesionalismo en 2006 para perder con Saúl “Canelo” Álvarez en Guadalajara, quien le dio la revancha en 2008 en Zapopan, y volvió a ser superado por “Canelo” por decisión unánime en una pelea de poder a poder.

Su experiencia y boxeo frío y calculador, podría convertirse en la ventaja para que el “Títere” supere a Lewis Ritson, victoria que lo acercaría a las lámparas que iluminan los cuadriláteros en los que se pagan las grandes bolsas… Y por ahí estaré atisbando.