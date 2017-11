El ataque de los ex

Además de ser, durante nueve días al año, la librería más grande de América Latina, y de ser un foro que contiene mesas de discusión en torno a decenas de temas, con cientos de invitados que ponen cara de saber lo que dicen, la FIL es también una suerte de máquina del tiempo, que nos da la oscura oportunidad de volver a toparnos, edición con edición, como si apretáramos el botón de fast forward de la vida, con gente a la que jamás nos encontramos en la cotidianidad y que pareciera que solo en sus pasillos y salones vemos. Como si la sacaran de una bodega y la enchufaran solo por estos días.

Viejos profesores de la escuela y compañeros de aula. Antiguos vecinos. Gente que fue nuestra amiga y a la que ya no le hablaríamos ni aunque fuera a caerles encima un piano. Y mucho más: ex parejas (a esas uno las reconoce porque trazan diagonales precipitadas y nos pisan los callos con tal de no cruzarse por enfrente o, también, porque se pavonean al descubrir al objeto de sus rencores en el horizonte, como si acabaran de presentar libro, con tal de que los crean felices y realizados), ex jefes, un señor al que le vendimos una bicicleta que ya no íbamos a usar, etcétera. Y lo peor: esas personas sonrientes, amables, que sabemos que nos son conocidas, que nos sentimos inclinados a saludar, pero que somos incapaces de relacionar con un nombre o un entorno precisos. Y que acabamos por saludar, claro, para no pasar por groseros, antes de darnos cuenta de que son, por ejemplo, doña Elena Poniatowska, a quien nadie nos ha presentado en persona y que no entiende bien por qué le estrechamos la mano. Ese es un buen momento para hacer una reverencia y huir.