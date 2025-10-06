Joan Manuel Serrat será una de las figuras centrales de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025 que se celebrará del 29 de noviembre al 7 de diciembre. El cantautor participará en el programa “Mil Jóvenes”, un espacio de encuentro intergeneracional que, este año, lo recibirá no como músico, sino como representante de la cultura catalana.

Durante la presentación del programa general, Marisol Schulz Manaut, directora general de la FIL, confirmó la presencia del artista. “Eduardo Mendoza, escritor catalán, será quien abra el Salón Literario Carlos Fuentes. Además, Joan Manuel Serrat será parte de Mil Jóvenes, la charla será moderada por Benito Taibo" afirmó.

La inclusión de Serrat en el encuentro literario más importante del mundo hispanohablante subraya el vínculo entre la palabra y la música, así como la intención de Barcelona —Invitada de Honor en esta 39 edición— de presentar su cultura en todas sus expresiones.

Barcelona, literatura y diálogo

El programa oficial de la FIL Guadalajara 2025 fue dado a conocer este lunes por autoridades de la Universidad de Guadalajara (UdeG), encabezadas por la rectora general Karla Planter Pérez, junto con los organizadores del evento y representantes del Ayuntamiento de Barcelona.

Planter Pérez recordó que la Feria ha sido, desde su origen, un espacio de reflexión y libertad. "Desde su creación en 1987 fue concebida para la libre discusión de ideas y el intercambio de propuestas literarias, también como un espacio para la promoción de los derechos humanos y para celebrar la libertad de expresión", dijo.

En esta edición, Barcelona se presenta como la Invitada de Honor. La rectora subrayó los lazos académicos y culturales que unen a la ciudad catalana con la Universidad de Guadalajara. "Esta ocasión recibimos a Barcelona, con la cual tenemos intercambio de estudiantes. Nuestra FIL es parte del tejido cultural de la UdeG, una plataforma para consolidar este motor cultural que significa esta universidad en todo México. Se ha convertido en patrimonio intangible cultural", señaló.

Planter añadió que durante la inauguración se entregará el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025 al escritor franco-libanés Amin Maalouf, actual secretario perpetuo de la Academia Francesa y figura destacada de la literatura contemporánea.

Un espacio de encuentro internacional

Por su parte, José Trinidad Padilla López, presidente de la FIL Guadalajara, destacó el alcance internacional del evento, que en casi cuatro décadas ha consolidado su papel como uno de los foros culturales más importantes del mundo hispano.

“La FIL ha abierto sus puertas al mundo. Se ha consolidado como un referente cultural. Cada edición es la oportunidad de dialogar con nuevas voces. La FIL también es un espacio para la reflexión y el pensamiento crítico”, señaló.

Padilla detalló que la edición 2025 contará con más de tres mil actividades, 800 escritores provenientes de 34 países, 635 presentaciones de libros, 32 premios y homenajes, además de la participación de 18 mil profesionales del libro de 60 países. También resaltó el impacto económico del evento: “En ediciones pasadas, la derrama económica ha sido de alrededor de 700 millones de pesos. Esperamos que este año sean más de 900 mil visitantes”.

El presidente de la FIL subrayó la diversidad de públicos que la feria busca alcanzar con programas como FIL Niños, FIL Joven y FIL Ciencia, además de exposiciones y talleres artísticos que amplían la oferta cultural más allá del ámbito literario.

La directora detalló el programa en donde resaltó que el festival literario de la FIL Guadalajara contará este 2025 con la participación de grandes figuras de la literatura contemporánea, como Chimamanda Ngozi Adichie, de Nigeria; Jan Carson, de Reino Unido; Donatella Di Pietrantonio, de Italia; Samer Abu Hawwash, de Líbano; Kev Lambert, de Quebec; Vivek Shraya, de Canadá; Eugenia Ladra, de Uruguay; Leonardo Padura, de Cuba; Xue Mo, de China; Edmundo Paz Soldán, de Bolivia; María Dueñas, de España, Horacio Castellanos Moya, de El Salvador, y Cristina Rivera Garza, de México, entre más de 800 autores de 34 países. Además, la mexicana Mónica Ojeda participará en la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, el 1 de diciembre en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara.

Añadió que La FIL continúa siendo el lugar privilegiado para los lanzamientos editoriales. En esta edición están programadas 635 presentaciones de libros como Antología personal, de Luis García Montero; Avenida 10 de julio, de Nona Fernández; El Hombre, de Guillermo Arriaga; El corazón habitante, de Daniela Tarazona, y Morir en la arena, de Leonardo Padura, entre otros. Autores de México como Alma Delia Murillo, Benito Taibo, Bernardo Esquinca, Mónica Lavín, Antonio Ortuño, Jazmina Barrera, Vivir Quintana o Amandititita presentarán también sus novedades.

Agrego que el escritor franco libanés Amin Maalouf recibirá el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, mientras que Eduardo Mendoza, escritor catalán, distinguido este 2025 con el Premio Princesa de Asturias, abrirá el Salón Literario Carlos Fuentes de la Feria y recibirá la medalla que lleva el nombre del autor de La región más transparente. Como parte de los reconocimientos de la Feria, y en el marco de sus jornadas profesionales, se distinguirá a la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe (EULAC) con el Homenaje al Mérito Editorial.

El escritor mexicano Gonzalo Celorio recibirá el Homenaje al Bibliófilo José Luis Martínez, mientras que María Elena Saucedo Lugo obtendrá el Homenaje al Bibliotecario. Yolanda Zamora, una de las voces más escuchadas de la radio jalisciense, tendrá el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez. El Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, el Homenaje de Caricatura La Catrina y el Homenaje ArpaFIL serán anunciados en próximos días. A la FIL acudirán la mexicana María Victoria Díaz Ruiz, ganadora del Premio de Literaturas Indígenas de América; el español Francisco López Serrano, quien obtuvo el Premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco, así como el argentino Jorge Luján, ganador del Premio SM de Literatura Infantil y Juvenil. También estarán las ganadoras del Premio São Paulo de Literatura 2024, Luciany Aparecida y Eliane Marques.

En la conferencia de prensa se informó que desde este año la Feria acogerá dos galardones en colaboración: el Premio Latinoamericano de Poesía Joven Diana Moreno Toscano y el Premio Internacional de Literatura Aura Estrada. Se anunció el Homenaje a Mario Vargas Llosa, que hará memoria de su legado literario y humanista con dos mesas en las que participarán Javier Cercas, Pilar Reyes, Pedro Cateriano, Leonardo Padura, Gaby Warkentin, Xavi Ayén, Raúl Tola y Marisol Schulz Manaut. Se recordará también a la astrónoma mexicana Julieta Fierro en FIL Ciencia, y al comunicador Huemanzin Rodríguez, en voz de sus colegas periodistas culturales.

La voz de Barcelona

El concejal de Cultura e Industrias del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé, explicó que la participación de la ciudad condal busca mostrar la pluralidad de su creación literaria y artística contemporánea. “Nuestra propuesta está llena de autores consolidados, pero también de nuevas autorías. Setenta autores catalanes nos acompañarán”, afirmó.

Marcé añadió que la presencia catalana en Guadalajara no se limitará a los libros: “La FIL es más allá de las letras, tendremos artes escénicas. Les deseamos a todos un feliz viaje por nuestra literatura”.

Con el lema inspirado en un cuento de Mercè Rodoreda, “Vindran les flors” (“Vendrán las flores”), Barcelona será la Invitada de Honor de la FIL Guadalajara, y con ella desembarcará una delegación de 69 autores que escriben en catalán y castellano. La ciudad condal presentará un amplio programa cultural que incluirá espectáculos, exposiciones, artes escénicas, cine y gastronomía, reflejando su equilibrio entre tradición y modernidad literaria. En su programa literario destacarán figuras como Eduardo Mendoza, Javier Cercas, Cristina Fernández Cubas, Carme Riera, Kiko Amat, Joan Manuel Serrat o Mireia Calafell.

En tanto, Anna Guitart, curadora en jefe de la presencia de Barcelona, destacó el interés de la ciudad por mostrar una visión renovada de su producción cultural. “Agradezco las calidades y entusiasmo con el que nos han recibido. Eso hace que el proyecto sea más apasionante. Barcelona quería llegar a Guadalajara con sus mejores galas”, expresó.

Guitart resaltó la relación histórica entre México y Cataluña, marcada por el intercambio de autores y movimientos literarios. “Queremos acercar a Guadalajara una literatura floreciente. México ha acogido autores catalanes, lo cual agradecemos. Además, Barcelona acogió bien el llamado Boom Latinoamericano, por eso era importante traer autores jóvenes”, explicó.

La curadora adelantó que la programación incluirá cuatro exposiciones, lecturas dramatizadas y actividades escénicas, además de mesas de diálogo entre escritores catalanes y mexicanos. “Esta es la primera vez que la FIL y el invitado eligen en conjunto la imagen de la Feria”, subrayó.

MF