El INE fue el ganador

Al margen de los resultados electorales de la jornada de ayer -que por las encuestas de salida al cierre de las casillas en todo el país no fue el 6 de 6 de la canasta para el partido oficialista, pero que si confirma su hegemonía y crecimiento- hubo un ganador indiscutible: el Instituto Nacional Electoral (INE).



La instalación de casillas fue casi del 100 por ciento, la organización del sufragio se hizo con orden, con atingencia, en coordinación y llegandose a realizar un trabajo electoral pulcro.

Desde Palacio Nacional hay una campaña permanente enfocada en ir en contra del “árbitro” electoral que en opinión del oficialismo ha dejado de ser imparcial, olvidándose a quien habita en la residencia oficial que bajo la observación, organización y supervisión de ese organismo llegó a la presidencia.



Desde el año pasado, apoyándose en diferentes argumentos, el presidente ha emprendido una campaña de desacreditación en contra del INE. El 29 de abril del 2021 que el organismo electoral ya “no tiene como misión garantizar la democracia, sino impedir la democracia”; el 5 de mayo del mismo año, estableció que INE es “de lo más ineficiente y parcial y se tiene que renovar el sistema electoral mexicano”; el 23 de julio, del organizador electoral establecio que “siento que no lo están haciendo bien. No me dan confianza sus decisiones”, además de señalar que sus acciones están basadas en “fines politiqueros”.

A partir del año pasado la campana ha escalado y busca desde todos los ángulos el descrédito de un organismo que ha demostrado su eficiencia y que tiene reconocimiento a nivel internacional.



La eficiencia, pulcritud y limpieza del proceso de ayer domingo es la mejor recomendación y justificación a la existencia del INE y debería ser el motivo principal para que desde la presidencia se acaben los permanentes ataques de que es objeto. Sin embargo, hay que entender que la campaña que desde la presidencia se emprende no es contra del organismo como organizador y lo bien que lo hace, sino más bien porque no le permite al presidente controlar los procesos electorales desde su escritorio y ese obstáculo es lo que más le molesta en Palacio Nacional.



Por otra parte, la jornada electoral de ayer más que poner en juego seis gubernaturas, fue un plebiscito, un referéndum y un ensayo para la elección del 2024, que puede concluirse que ratifica el crecimiento del partido oficial y que confirma que el sistema operativo electoral (INE) no tiene nada que cambiar o corregir, por el contrario, dejarlo que continúe funcionando para seguir garantizando la democracia que tenemos en México.



¿Usted, qué opina?



daniel.rodriguez@dbhub.net