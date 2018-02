El INE ataca la democracia

Antes de afirmar que los consejeros del Instituto Nacional Electoral están cada vez más perdidos en su laberinto de sandeces, es un deber recordar que la organización de las elecciones funciona. Las urnas se vigilan por mexicanos como ustedes, como yo, elegidos para recibir y contar los votos. Eso es una maravilla.

Además, tenemos acceso a los resultados de la votación, hay partidos políticos que se vigilan unos a otros y podemos constatar los datos de la autoridad electoral con la cartulina de la casilla en nuestro barrio.

Dicho esto, que es extraordinario y que no debe nunca menospreciarse, ahora sí permítanme descalificar a los consejeros del INE. No hay nadie que esté destruyendo tanto el talante democrático y liberal como ellos.

Esta semana se hicieron bolas otra vez con lo que está prohibido, con lo que está permitido, y como no entendieron nada, prohibieron a los candidatos tener debates antes de que empiecen las campañas.

¿Perdón? ¿El nanana se vale pero confrontar ideas no? ¿En este país sólo se vale argumentar y contraargumentar cuando la autoridad electoral lo determina?

Dicen ellos, en plan de listillos, que no, que no se trata de eso, que los candidatos pueden tener debates pero nunca, no lo quiera un dios, entre ellos. ¿Por qué? Porque algún obtuso consideró que el debate está definido en la ley como el intercambio entre candidatos durante las campañas. Y por lo tanto, como ahí dice que es durante las campañas, no se puede hacer fuera de estas. Genios.

¡No vaya a ser que la gente vea a Margarita Zavala con Ricardo Anaya! No vaya a ser. Imagínense qué horror, que López Obrador o Meade o Anaya se digan de frente por qué sus respectivos ecosistemas políticos son nocivos. No vaya a ser que se respondan antes de que la ley se los permita. O que “El Bronco” se encuentre con Ríos Piter o con algún puntero. Nooo, qué horror.

Ahora, en honor a la verdad, difícilmente los punteros se hubiesen enfrentado, son cobardes. Les gustan los monólogos. Pero que además el INE les sirva de alcahuete para no verse de frente es un grave error, sobre todo porque impide a los no punteros usar legítimamente la confrontación de ideas. Una democracia requiere, sí o sí, intercambio de visiones y ensayos permanentes de debate civil. Esto es un pésimo precedente y un ataque contra la construcción real de democracia de calidad. Ya estábamos en el hoyo y vino el INE a prohibir la política de frente.

SALUD, EN LA MIRA

El gobernador Aristóteles Sandoval se comprometió en la glosa ciudadana a dar toda la información relacionada con las acusaciones de corrupción en salud. Ahora ha salido a la luz un nuevo procedimiento de abuso: las operaciones falsas a través del Seguro Popular.

Esto puede ser la mancha de su administración o una oportunidad para demostrar que cuando hay voluntad no hay impunidad.