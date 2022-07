Dos de la semana

•Las matemáticas y la poesía

La Medalla Fields (oficialmente llamada Medalla Internacional para Descubrimientos Sobresalientes en Matemáticas) se considera el Nobel de la disciplina y se entrega en Canadá anualmente desde 1936 a uno o varios matématicos de no más de 40 años; este año se les dio a un francés, una ucraniana, un británico y un coreano: June Huh, que enseña en Princeton. La distinción para el asiático es por su trabajo sobre los vínculos entre la geometría algebraica y la combinatoria. Pero esto viene al caso porque, a diferencia de muchos otros, Huh niega que exista un abismo entre las ciencias y las artes.* Afirma que las largas jornadas en el escritorio no son lo que lleva al éxito; que él no aguanta más de tres horas de un tirón. Cuenta también que hace un par de años, se olvidó del trabajo y por varios meses no hizo sino releer las novelas de Herman Hesse (!). Dice que tanto los matemáticos como los poetas buscan captar algo, más que inventarlo con su mente. Lamenta que los gobiernos promuevan más las ciencias duras que las humanidades. “La inspiración es tan necesaria en geometría como lo es en poesía” escribió Alejandro Pushkin. Juh considera que el cerebro no trabaja de forma aislada, ni se desarrolló para funcionar en línea recta, sino en circuitos que se van enlazando activamente con el entorno, desde el propio cuerpo hasta las conversaciones, los juegos o los paseos en el parque.

*https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/jul/08/the-guardian-view-on-maths-and-poetry-seeing-the-world-another-way

·•Todos quieren su penacho…

A propósito del Año Champollion, para señalar los doscientos de que descifró la escritura de los antiguos egipcios, el Museo Británico inaugurará en octubre una exposición en que estará presente, junto con más de doscientas otras piezas importantes, la mismísima piedra de Roseta, clave para Champollion, que se cree fue grabada un par de siglos antes de la era cristiana, bajo el reinado del faraón helenístico Ptolomeo V. La muestra se llamará Jeroglíficos: descifrar el antiguo Egipto. Su curadora, Ilona Regulski, habla de la celebración del segundo centenario y añade que también será la oportunidad de mostrar lo más reciente de las investigaciones sobre la escritura egipcia. Pero como tal parece que los ingleses se han puesto a la moda políticamentecorrecta, pues se han vuelto buenitos y se azotan con harto remordimiento (al menos oficialmente, porque nunca se arrepintieron de haberles birlado en 1801 la famosa piedra a los franceses, que la descubrieron y rescataron de los escombros), y resulta que hasta en sus propios periódicos hablan de esa estela como “controvertida”.** Esto porque los egipcios, desde 2003, anunciaron oficialmente que quieren “su” piedra (la cual, sin la intervención de los europeos, sin duda seguiría enterrada, como lo estuvo por siglos, en los cimientos de algún edificio). Sería un bonito espectáculo ver cómo se desmantelan los principales museos del mundo remitiendo a los lugares de origen (que no a los dueños) cuanto tiliche han acumulado a lo largo de siglos para mostrar el camino de las civilizaciones humanas. Gran logro. Se dice que ya en Palacio Nacional están sentaditos esperando “su” plumero.

**https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-10986655/Controversial-Rosetta-Stone-display-British-Museum-new-hieroglyphics-exhibition.html