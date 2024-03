Doble ridículo de AMLO; exhibido y desairado a nivel internacional

No cabe duda que más allá de nuestras fronteras continúan a la baja los bonos para quien se autodenomina “el mandatario más popular del mundo”. Y sin menoscabo de que popularidad no es sinónimo de “buen gobernante” -aunque Andrés Manuel López Obrador así lo crea-, lo cierto es que esta semana que está por concluir se ha caracterizado por al menos otro par de descalabros propinados justamente al Presidente mexicano provenientes del extranjero. Por un lado, está el rosario de verdades que le vino a cantar una prominente política española, y por otro, el monumental desaire que le hicieron los reyes de Suecia, quienes de último momento rechazaron viajar en lo que un diario sueco calificó como “El Tren de la Muerte”, en clara alusión a la destrucción de la flora y fauna que ha dejado la construcción del Tren Maya.

En el marco del Festival de las Ideas celebrado en Puebla, Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular de España, criticó la política de seguridad de “abrazos, no balazos” del Presidente Andrés Manuel López Obrador, al tiempo que llamó a los jóvenes a defender la democracia.

“México, este país formidable, esta nación admirable, esta potencia económica y cultural impresionante, está siendo tomado por el crimen organizado, por la complacencia de quienes debieran defenderlo.

“‘Abrazos no balazos’ o más bien ‘abrazos a los que dan balazos’. El eslogan es bonito, pero el resultado es catastrófico. Catastrófico para la democracia y sobre todo, para los jóvenes, miles de jóvenes mexicanos están matando y muriendo, están viendo truncadas sus vidas”, dijo la legisladora por Barcelona en el festival organizado por el centro Ricardo B. Salinas Pliego.

“Y esto no es responsabilidad sólo de los criminales, también lo es principalmente de quienes diseñan y aplican las políticas de seguridad”, dijo la legisladora derechista, cuyo discurso fue promovido en redes sociales tanto por la candidata presidencial Xóchitl Gálvez como por el ex presidente Felipe Calderón.

“Cuando un Gobierno no aprecia o menosprecia la ley, cuando un Gobierno decide acunar amablemente la delincuencia, cuando un Gobierno traslada la falacia de que las cárceles son bastiones de una cultura autoritaria y represiva, cuando un Gobierno permite a los criminales quedar impunes o en algunos casos, incluso peor, pacta con ellos, el crimen avanza, prospera, se adueña de las instituciones, atrae nuevas vocaciones, se convierte en un atajo para jóvenes extraviados, en un atajo hacia el abismo”, sostuvo Cayetana Álvarez de Toledo.

“Llaman política del abrazo a lo que no es más que una mezcla letal, debo decir, de incapacidad y conveniencia y además dicen que no hay alternativa y yo quiero decir que sí la hay”, añadió la diputada, quien sostuvo que “el crimen organizado sí puede ser derrotado, sólo hacen falta dos cosas, políticos valientes y jóvenes rebeldes”.

Y cuando todavía no se reponía del golpe propinado por la parlamentaria española, el ex senador venezolano, Antonio Ledezma, ex alcalde de Caracas y coordinador del Consejo Político Internacional de la candidata opositora a la Presidencia de Venezuela, María Corina Machado, abordó el tema en su columna del viernes 15 de marzo para el diario español El Debate, en un artículo que título “¡Una como Cayetana!”.

El opositor venezolano, escribió:

“Por su destacada trayectoria, Cayetana Álvarez de Toledo es invitada a diferentes foros de rango internacional. Su capacidad de oratoria, la manera fascinante como hila sus discursos, el contenido y fundamentación de los mismos, sea cual sea la temática, la han convertido en una figura política muy solicitada. Por eso recientemente acudió a México, en donde pronunció unas palabras que molestaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no tardó en lanzar denuestos contra la brillante parlamentaria española, que simplemente se inspiró en uno de los dichos glorificados por el mismísimo López Obrador, cuando exalta su consigna de ‘brazos, no balazos’, una fórmula parecida a las Zonas de Paz que Maduro estableció en Venezuela, para entenderse con las bandas hamponiles”

Abundó, sus “frases desataron la ira del Mandatario mexicano, quien sacó de la chistera la manida acusación de ‘ultraderechista’ para pretender desvanecer o eclipsar los argumentos bien razonados de Cayetana Álvarez de Toledo”.

Y agregó: “Lo que llama poderosamente la atención es que el Presidente de México disponga de tiempo para criticar y fustigar a una mujer que se ha consagrado a defender los derechos humanos, más allá de las parcelas ideológicas repartidas entre derechas o izquierdas, mientras condecora al dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, con la orden mexicana del Águila Azteca, la más alta condecoración a un Jefe de Estado extranjero.

Tampoco ha dedicado unos segundos de sus comparecencias mañaneras para fustigar los desmanes de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, y Rosario Murillo, su esposa y vicepresidenta, que han sido acusados de cometer violaciones graves a los derechos de la población, equiparables con delitos de lesa humanidad, en conjunto con las autoridades de la Policía Nacional y otras entidades estatales. Conclusión que fue realizada por un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU, responsables de investigar y recolectar evidencia sobre la situación que se vive actualmente en Nicaragua a partir de las manifestaciones de los ciudadanos de 2018. El mismo silencio guarda para no cuestionar los descalabros que perpetra en Venezuela su socio foropaolista, Nicolás Maduro”.

Por si no fuese suficiente, surgió también la negativa de los Reyes de Suecia a viajar en el Tren Maya, siendo que el Presidente López Obrador había anunciado con bombo y platillo que el rey Carlos XVI Gustavo y la reina Silvia estarían en una de las obras más representativas de su sexenio.

Con lo que no contó AMLO fue que el país de origen de sus invitados se ha distinguido a lo largo de los años por su interés en el tema medioambiental, y haberse paseado en un tren que se edificó sobre una selva y arrasó con al menos 10 millones de árboles, cenotes, cavernas, y toda clase de fauna, habría significado un gravísimo error.

Aunque el jefe de la comunicación en Palacio Nacional intentó justificar que la cancelación del paseo se dio por un tema de horario, la realidad se publicó en uno de los diarios de mayor circulación en Escandinavia, el cual tituló: “La pareja real cancela el viaje en el ‘tren de la muerte’, tras las críticas en México”.

Y es que, como trascendió en medios, el miércoles, durante la realización del encuentro de negocios que se dio en el marco de la visita real, se conoció una convocatoria para una protesta frente a la embajada sueca el jueves a las 4 de la tarde. En el cartel aparecía un dibujo del Tren Maya tirando árboles y haciendo huir a la fauna; a bordo, como pasajeros, los reyes de Suecia.

Con eso bastó para tachar el viaje en la agenda, y ridiculizar una vez más al Gobierno de Andrés Manuel.

