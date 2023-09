Samuel García es uno de los personajes más peculiares de la política mexicana, y vaya que hay muchos. En un país donde un ex futbolista como Cuauhtémoc Blanco llegó a gobernador de Morelos, una comediante, Jesusa Rodríguez (muy buena, por cierto), se convirtió en senadora y el PAN tiene a la exconductora de televisión y examlover, Lily Téllez, como estrella, no es fácil aparecer en la lista; sin embargo, el gobernador de Nuevo León se ha ganado su lugar bombardeando nubes para hacer llover.

Para los opositores, incluyendo al alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, lo que están haciendo Samuel García y Dante Delgado es dividir a la oposición, jugar al esquirol para facilitar el triunfo de Claudia Sheinbaum. Poco ayuda a esta versión que haya sido el propio Presidente de la República el más entusiasta promotor de esta candidatura. Dante Delgado y seguidores piensan que lo que están haciendo es construir la escalera para 2030, generando identidad partidaria. Van por una votación mayor al 10 por ciento para convertirse en el fiel de la balanza en el legislativo, y, sobre todo, en una opción diferenciada.

El camino de Dante y Samuel puede no parecer un disparate, salvo por dos pequeños detalles. El primero es que, si la elección se polariza entre Claudia y Xóchitl, el candidato de MC terminará siendo un espectador más. Ello depende de muchas cosas, entre otras que Gálvez se consolide como una candidata fuerte y logre romper el círculo antiamlo en el que esta metida, y de que Claudia logre procesar bien los asuntos internos de Morena de manera que no se perciba como una candidata débil. Hoy lo más probable sigue siendo que la elección se polarice y no haya espacio para un tercer candidato.

El segundo problema, mucho mayor, es que hacer candidato a Samuel García podría costarle a MC la gubernatura de Nuevo León. El Congreso del Estado está en manos del Frente, PRI y PAN (tienen 28 de los 42 diputados) y harán lo que sea para hacerle la vida de cuadritos a Samuel con el que tienen, además de las diferencias políticas, una pésima relación. La apuesta, igualmente arriesgada, es que, si los diputados actuales no le dan permiso para irse de candidato, García la obtendrá por el Tribunal. De acuerdo a la Constitución de Nuevo León, si el gobernador se ausenta por más de 30 días el Congreso deberá nombrar un interino y en ningún caso la licencia podría ser mayor a seis meses. Es decir, si lograra negociar la licencia tendría que mantenerse en el cargo hasta el 3 de enero y arrancar cuando las otras dos candidatas traerán ocho meses de campaña, ilegal si se quiere, pero autorizada por el INE y por el Tribunal Electoral.

La locura llamada Samuel puede ser muy costosa para MC y tiene poca lógica electoral. Su lógica es política y tiene que ver con eso que Dante ha dicho a los liderazgos de su partido: no es momento de pelarse con López Obrador.

diego.petersen@informador.com.mx