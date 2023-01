La concurrencia en Jalisco de las elecciones estatales con las federales tiene muchas virtudes, la principal es que no vivamos eternamente atrapados en las campañas, y algunos defectos, como el hecho de que el año grillo, el de la selección de candidaturas tanto en lo local como en lo federal, enmaraña todo. Lo que se diga y haga durante el año será todo interpretado a la luz de las candidaturas, lo que reduce sustancialmente las posibilidades de acuerdo.

Enrique Alfaro está urgido por ponerle contrincante a Pablo Lemus. A todos les conviene que no vaya solo en la carrera por la candidatura naranja, incluyendo al mismo alcalde tapatío, y más que a nadie al gobernador. Sin embargo, por más que tratan de inflar a Alberto Esquer como opción, por más que lo placean y lo presumen, no cuaja. Sus cualidades políticas, que las tiene -es un gran organizador y operador político- y su posición como secretario de Desarrollo que reparte desde tinacos hasta regalos de Navidad, no se traducen en intención de voto en las encuestas. Le quedan unos meses al gobernador para tener su plan B, y todo indica que es demasiado tarde.

El principal obstáculo de Lemus para llegar a Casa Jalisco estará fuera de MC. Si el líder naranja, Dante Delgado, insiste en no ir en coalición en la elección nacional, la Alianza por México vetará cualquier acuerdo en Jalisco. Si la elección es de tres las posibilidades de que Morena triunfe crecen sustancialmente. Es cierto, en la elección intermedia de 2021 los naranjas salieron adelante, por pelos, en un escenario de tres fuerzas, con una diferencia: para el 2024 el desgaste del Gobierno alfarista y del mismo Lemus será mayor y la polarización más profunda.

Sin MC en la alianza, Morena tiene todo para buscar la gubernatura de Jalisco, excepto candidato. Los visibles, Carlos Lomelí y José María Martínez, no tienen arrastre y son, por decirlo bonito, cartuchos muy quemados. En otros estados Morena fue capaz de atraer los principales liderazgos del PRI, PAN y sobre todo del PRD. En Jalisco ese arrastre lo tuvo Movimiento Ciudadano en 2015 y no será fácil que encuentren un perfil potable. La opción de Ricardo Villanueva por Morena tampoco es sencilla de operar, pues, para mal y para bien, en el paquete va todo el Grupo Universidad y las animadversiones entre el Presidente López Obrador y el líder político del Grupo UdeG, Raúl Padilla, no son menores. Sería más factible, en todo caso, que fuera candidato de la Alianza.

Falta mucho por ver en el año grillo de Jalisco. Lo único seguro es que nada está definido.

