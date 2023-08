En las épocas gloriosas del partidazo el V Informe de Gobierno significaba el momento culmen del poder presidencial. Después de ello venía el acto sublime de designar a su sucesor, el famoso dedazo, y con de ello el ocaso. A medida que el candidato del PRI, que en automático se convertiría en Presidente de la República, crecía, el mandatario saliente se iba haciendo pequeño, dejaba de salir en las portadas de los diarios, perdía minutos de televisión y radio, su teléfono dejaba de sonar, las sala de espera se vaciaba y los amigos resultaban no serlo tanto, o sí, pero del Presidente ahora en ciernes, nunca de la persona. Así sucedió nueve veces a lo largo de medio siglo, desde 1940 hasta 1994, cuando Carlos Salinas en medio de una sucesión violenta que costó la vida a Luis Donaldo Colosio, se negaba a dejar de mandar. Ya en la era democrática hubo presidentes que crecieron después del V Informe, como Zedillo y Calderón, y quien de plano desapareció, como Peña Nieto.

López Obrador presentará su V Informe el próximo viernes y dice que entregará la estafeta de la denominada Cuarta Transformación el día 8, una vez que se conozca el nombre de quien será el candidato de Morena y sus aliados a la Presidencia de la República. ¿Realmente veremos a López Obrador no sólo entregando la estafeta sino entregando el poder? Me temo que no, por tres razones.

La primera es que el poder está en su ADN. Hacía mucho, desde Salinas, que no teníamos un Presidente con esa vocación de poder, eufemismo que se usa para designar a esos personajes adictos a mandar. López Obrador va a ejercer el poder hasta el último minuto y si puede después, también.

La segunda es que, aunque cualquiera que sea candidata o candidato de Morena tiene hoy una ventaja en las encuestas, lo cierto es que se avecina una elección muy disputada. Lo que está entregando el Presidente a quien gane la encuesta de Morena no es el poder sino una candidatura muy riesgosa cuyo éxito depende de un buen desempeño del candidato, pero sobre todo de un buen cierre de Gobierno, y eso implica un Presidente ejerciendo el poder a tope, liderando el movimiento y metiéndose a como dé lugar en la boleta.

La tercera razón es más pragmática: hoy por hoy Morena es López Obrador y el éxito o fracaso del partido está sostenido en la figura presidencial y en la operación de los programas sociales del Gobierno federal. El Presidente será el coordinador de facto de las campañas de Morena, dictará línea electoral desde la Mañanera y gobernará en el rato que le quede libre.

No, el V Informe no será el ocaso de López Obrador, sino la resurrección del candidato eterno.