El Tribunal Electoral le puso un cuatro a la 4T: ordenó que el próximo Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) esté presidido por una mujer. Fue suficiente para prender el cerro: el Gobierno de López Obrador, obsesionado en controlar el Instituto Electoral, no tiene cinco mujeres que le llenen el ojo para esa tarea. Y no las tienen porque la característica esencial que están buscando para ese puesto es la obediencia. Ya se quejó hace unas semanas el Presidente que los primeros consejeros impulsados por Morena, hombres y mujeres, lo traicionaron, es decir, votaron en conciencia y se manifestaron en contra de la reforma electoral que destaza al INE.

Optar por la tómbola como método de selección implica negar cualquier posibilidad de negociación con los partidos de oposición, pero también tener al menos 20 personas incondicionales que pasen los exámenes para meterlos a la fuerza a las famosas quintas de donde serán insaculadas. El cálculo que están haciendo desde la Secretaría de Gobernación es que el número no les da, que no se trata sólo de poner la quinteta de mujeres ahora en la de la presidencia, sino de controlar absolutamente esa lista en particular, por lo que la decisión de los obedientes diputados es combatir la resolución del Tribunal para que en la quinteta para la presidencia haya cinco obedientes: dos hombres y tres mujeres, lo cual de entrada desequilibra el ordenamiento del Tribunal.

Un Consejo General del INE sin consenso está condenado al fracaso. Nada tiene que ver con la capacidad de quienes sean nombrados, que confiemos en que serán perfiles competentes, sino con la legitimidad de los electos. A los riesgos organizacionales que plantea el desmantelamiento de la estructura profesional, derivado del llamado “Plan B”, hay que sumarle la desconfianza de los partidos de oposición y ahora el un posible desequilibrio en la paridad de género derivado del obsesivo afán de control del organismo electoral.

El hecho de que sólo tres de cada 10 personas que pasaron el primer corte sean mujeres habla ya de un desbalance básico entres los candidatos a consejeros que promueve Morena. Una mala señal de un Gobierno que al mismo tiempo que ha nombrado más mujeres que ningún otro en cargos públicos se ha caracterizado por no entender las demandas de las mujeres, mucho menos que sus causas van más allá, mucho más allá de la paridad.

El movimiento de mujeres, el movimiento social más importante de este país, se le sigue atorando al Presidente y a la llamada 4T.

diego.petersen@informador.com.mx

Diego Petersen Farah