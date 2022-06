La corrupción es la captura de lo público y comienza con las designaciones. Mauricio Merino, el gran experto en el tema, lo ha repetido una y otra vez, pero como suele suceder, quienes antes aplaudían la sentencia hoy ni ven ni oyen. Mientras los alfaristas estuvieron en la oposición fueron implacables con las designaciones públicas, criticaron al gobierno de Aristóteles Sandoval hasta que se hartaron, se rasgaron las vestiduras y blandieron la bandera anticorrupción. Mal llegaron al poder hicieron lo mismo, con un poco más de descaro y desaseo. Fuera máscaras.

Este año pasarán por el Congreso varias designaciones públicas importantes. El nombramiento de la presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (Itei); el presidente o presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dos nuevos miembros del Comité de Selección del Sistema Anticorrupción y tres magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. A juzgar por lo que han hecho en nombramientos anteriores, será un sistema de cuotas y cuates; a juzgar por lo que están haciendo en el nombramiento de la presidencia del Itei, será de espaldas a la sociedad y brincándose todos los aspectos de la ley que les sean incómodos.

La destrucción de los pequeños avances en los nombramientos públicos en el periodo alfarista es marca de la casa y será una de sus peores herencias

Más allá de los nombres de las candidatas, los naranjas han decidido usar el Itei como moneda de cambio para negociar los votos de Morena para la aprobación de asuntos polémicos, como las Asociaciones Público-Privadas. Las negociaciones en los Congresos nos pueden gustar o no, pero son parte de la política. Lo que ya no es política sino corrupción es brincarse la ley, desconocer a los organismos que por norma deben participar en las evaluaciones para imponer por la vía de los hechos a una persona, capturando así lo público para intereses particulares o de grupos políticos. En el caso particular del Itei los diputados se brincaron olímpicamente al Consejo Consultivo, quien de acuerdo con los ordenamientos hace el examen, porque en el primer intento solo pasó el mínimo de 80 puntos una candidata. En lugar de reponer el procedimiento se inventaron uno nuevo en el que todas puedan aprobar, particularmente quien quiere imponer el líder de la bancada de Morena, José María Martínez.

La destrucción de los pequeños avances en los nombramientos públicos en el periodo alfarista es marca de la casa y será una de sus peores herencias de este periodo de gobierno. ¿Será eso a lo que se referían con “refundar” Jalisco?

