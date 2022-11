Me entero, no sin sorpresa, de que el gobernador Enrique Alfaro afirma que la refundación va muy bien. Pregunta del reportero: “¿Hasta qué punto está consolidada la refundación de Jalisco?”. Respuesta del gobernador: “… Si tuviera que establecer un porcentaje de avance, creo que vamos como a 80%, con la ventaja de que los grandes temas que estaban atorados hoy están caminando”. Releo la respuesta completa. Tengo la sensación de haberme perdido algo, algo importante. Me dedico al jale de las noticias y el análisis político y el Estado se refundó, al menos en 80%, sin que yo me diera cuenta. Algo no está bien. Pienso seriamente que debo ir a ver a mi médico, al cabo que no me cobra. Sólo por precaución, consulto los documentos básicos en los que el gobernador Alfaro planteó su proyecto de refundación para estar seguro de que entendí bien. Encuentro una presentación dirigida “a las y los jaliscienses” del 5 de febrero del 2019 que se titula “Inicia la refundación”.

Leo: “La base de la refundación de Jalisco es la legalidad, la certidumbre y el respeto a la soberanía del pueblo jalisciense”. De acuerdo con la definición del propio gobernador, la refundación implica tres grandes ejes: una sociedad de leyes, una sociedad segura y una sociedad de personas libres e iguales. Leo también que para ello es necesario una nueva Constitución. Nadie tenía muy claro el porqué ni el para qué de ello, pero en la misma entrevista el gobernador dice que la nueva Constitución se enfermó de COVID-19 y no nació, pero que no importa, la refundación, a ojo de buen cubero, está a 20 por ciento de lograrse plenamente sin necesidad de andar cambiando leyes. Morboso como soy, lo único que pienso es que lo de la nueva Constitución era ciertamente puro farol, pero me prometo no escribirlo. Me traiciona el subconsciente.

Dudo: en un esfuerzo por entender lo que dice el gobernador en la entrevista reviso si Jalisco es ciertamente una sociedad de leyes, una sociedad segura y de hombres libres e iguales. En el índice de Estado de Derecho que construye el World Justice Proyect, Jalisco no aparece como una sociedad de leyes. No somos el más bajo, tenemos 0.38, igual que Chiapas, Veracruz o Sonora. Estamos por debajo de la media (0.41) y muy por debajo de los estados con los que nos gusta compararnos: Guanajuato, Querétaro y Nuevo León. Somos, además, el segundo Estado con más delitos por resolver (311 mil casos). Bajamos en todos los delitos, dice el gobernador, salvo en homicidios y presume una mejora significativa en la percepción, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi. En la misma encuesta leo que 72% de los jaliscienses tampoco se ha dado cuenta de que fuimos refundados, pues creen que el próximo año la inseguridad estará igual o peor. Somos más libres, dice el refundador, pero ya no circulen en la noche, no vaya a ser que les pase algo, recomiendan las autoridades.

Pienso: quizá la refundación no es sino un estado de ánimo y el mío anda muy bajo.

Concluyo: voy a ir a ver a mi médico, al cabo que no me cobra.