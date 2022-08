Rescato de las redes dos audios. Uno de 2010 del entonces candidato derrotado y auto designado presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador, que en una crítica al gobierno de Felipe Calderón dice que no es con el Ejército como se pueden resolver los problemas de seguridad pública del país. El segundo, un discurso de Paco Ignacio Taibo II que meses antes de la elección de 2018 asegura que si no logran la mayoría en el Congreso de la Unión, López Obrador tendría que gobernar a decretazos. El primero se traicionó a sí mismo y por supuesto a sus votantes: ha decidido poner todo en manos de las fuerzas armadas, incluyendo la seguridad. El segundo solo nos advirtió cómo es gobernar sin consensos, pero con esa certeza cuasi religiosa de una parte de la izquierda que cree que la historia les dará siempre la razón. Es un acto de fe.

Los cambios anunciados por el presidente de la República en materia de seguridad incluyen un decreto por el cual la Guardia Nacional, que de acuerdo con la Constitución debe ser civil, pero que un artículo transitorio en la ley, negociado por la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, permitió que en su gestación, durante los primeros cinco años, estuviera tutelada por el Ejército.

De acuerdo con el argumento del presidente, la Guardia Nacional no está lista para que pase al mando civil, pues corre el riesgo de corromperse. Sigue instalado en el mito de que el Ejército no es corrupto, lo cual está por verse, pues si hay menos escándalos de corrupción es solo porque es más obediente y opaco. Aún aceptando que el Ejército es menos corrupto que otras instituciones, la pregunta de fondo es por qué el gobierno no fue capaz de generar, como se propuso y como mandata la ley, una Guardia Nacional destetada de las fuerzas armadas en cinco años. La respuesta es muy sencilla: porque nadie hizo el trabajo para lograrlo. Al Ejército no le interesaba perder a sus elementos ni el presupuesto que significa tener a la Guardia Nacional y los mandos civiles de la Secretaría de Seguridad Ciudadana no hicieron lo que tenían que hacer porque el lugar de construir una institución se la han pasado en la grilla: la secretaria Rosa Icela Rodríguez quiere ser candidata en la Ciudad de México y el subsecretario Ricardo Mejía en Coahuila (este último al parecer lo ha hecho muy bien, pues va arriba en las encuestas).

El asunto terminará sin duda en una controversia en la Suprema Corte con el desgaste institucional previsible. Más allá de ello la pregunta sigue siendo la misma: ¿cuál es el proyecto de seguridad del gobierno lopezobradorista además de gobernar a decretazos y entregarle todo el poder a la Fuerzas Armadas?

