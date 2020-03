Diario de un snob

*Estética, moda y elegancia en la mujer en la vida cotidiana y en el mundo del cine.

*¿Cómo saber interpretar usos y costumbres según las épocas?

*Lo que fue usual y permitido ayer o antier puede no serlo más... ¿y viceversa?

*En un mundo actual en que casi todo se ha vuelto horrible por suerte quedan los buscadores de belleza.

Y en los confusos tiempos que corren hoy en día en que al mejor cantante de Ópera del Mundo poco falta para que lo linchen por “acosador de mujeres” cabría hacer notar y recordar a las generaciones más jóvenes que hasta hace poco tiempo el que una mujer fea, bonita o bonitilla si recibía un piropo era una forma de halago para la que lo recibía. De hecho había una gracia y una inventiva muy especiales en tirar un piropo y nadie se sentía ni ofendida, ni agredida. Vamos, en la Guadalajara de nuestros padres se iba de compras o de paseo a los Portales del Centro o a portalear... propios y extraños se cruzaban miradas con las bellas tapatías, esto está perfectamente documentado y de locos hubiera sido pensar que aquello era acoso “sexual”... Las famosas PATINADAS en el Parque de la Revolución o en Avenida Lafayette eran puntos de encuentro de jóvenes entre los 40’s y los 50’s y el piropo como el intentar ligar chicos a chicas era más que usual... ¿agresión sexual? ¿qué era aquello?... yéndonos más atrás aun al tiempo de los bisabuelos en que en la Plaza de Armas y en derredor del bello Kiosko francés personas jóvenes y no tan jóvenes TODAS las noches daban la vuelta en sentido contrario hombres y mujeres y se intercambiaban cumplidos, notas, flores, miradas arrebatadoras y desde luego piropos... En pleno siglo XIX e inicios del XX, ¿a quién se le podría haber ocurrido jamás que aquello era una forma de agresión sexual o violencia de género? Era de lo más común si los padres de alguna pareja de novios no cedían a los impulsos de dejarles casar pues “se robaban a la novia” misma que depositaban en casa de una tía solterona de buenas costumbres o de algún pariente cura para que no se lastimara la honra de la chica. Tiempos más cercanos... entre los 1970’s y 80’s el centro Comercial PLAZA DEL SOL se llenaba todas las tardes de la juventud de nuestra época para verse y dejarse ver y para ligar y echar un piropo o una mirada... ¿esto era acaso un delito? Así como el mundo ha cambiado tan de prisa gracias a la cibernética esto ha traído como todo cosas buenas, malas... y regulares otras muy pero muy malas y fuera de la nuestra realidad. Estamos y estaremos siempre a favor de la MUJER que en México y más específicamente en Jalisco son la piedra angular de muchísimas cosas que le han dado a Guadalajara como al Estado en general una preponderancia no superada por otras regiones, la violencia de género, las agresiones se han multiplicado para con las mujeres es muy posible, pero ¿cómo poder poner al mismo nivel un crimen pasional de un piropo o de llamar asedio sexual a algunas (a lo mejor muchas o pocas) invitaciones a salir a cenar, a tomar un café o ir a bailar? En imposible de la noche a la mañana el querer poner a México al nivel de países más culturalizados, politizados, educados, con economías ricas y con costumbres distintas... el internet nos sirve si no se viaja sobre todo para beneficio de saber que pasa en otros mundos... pero no siempre resulta fácil de aplicarlo al nuestro al menos de manera tan súbita y en donde de un día para otro lo malo es de pronto bueno y lo que era bueno de pronto es malísimo... Hay que situarnos en las circunstancias, el país, las costumbres y establecer un término medio tolerable para todos... Entre tanto y en un mundo tan lleno de horrores cotidianos los BUSCADORES DE BELLEZA en todos los campos de las artes por suerte los sigue habiendo y aunque la estética de la belleza del mundo del CINE y el GLAMOUR que conllevaban no existe, y menos aún en la vida de la gente común que nos sirvan estas imágenes para halagarnos la vista y los sentidos... de cuando hasta la gente del pueblo vestía con dignidad... ¡y por hoy Coooorte!

Belleza. Hoy sin duda se ha perdido casi por completo la estética, la cultura de la belleza, ya no digamos el glamour en el cine como en la vida cotidiana de las personas comunes y corrientes. Pero hasta épocas más o menos recientes las estrellas de cine, de la Ópera, las Primeras Damas, las cantantes, las pintoras, poetisas etc. marcaban tendencias y el mundo si no era mucho mejor, al menos se veía mucho más bello. Aquí la última gran STAR de Hollywood luce espectacular con la moda que se produjo después de su film “Cleopatra” (con el que se estrenara aquí en Guadalajara el gran “Cine Diana”). La cinta no fue del éxito esperado, pero Elizabeth Taylor puso aún más a la moda el estilo glamoroso que recordaba a la citada película entre 1963/1965.

Diva. La archi-sofisticada Sophia Loren ataviada por la casa Christian Dior le sacaba enorme partido a sus expresivos ojos y mirada, más aún tocada con un enorme sombrero de la misma Maison de Alta Costura parisina. Esto en la época de su cinta “La Princesa de Hong Kong” compartiendo créditos con Marlon Brando.

Chic. 1964/65... En París, una extraordinaria cantante se volvió el más claro ejemplo de la mezcla de lo chic y lo elegante con lo sport. FRANCOISE HARDY encima de un simple minivestido negro, unas botas altas de charol se cubre con un abrigo corto de pieles y gafas negras. Su desenfadada melena lacia y su gran estilo tanto para cantar como para vestir la convierten en una fulgurante estrella ye-ye que bien podría uno suponer que esta foto fue captada apenas hace unos días. Una adelantada a su tiempo pero en glamorosa versión. Sus hits los programaba aquí en Guadalajara la inolvidable “Radio Juventud” desde que se lanzó como cantante en 1963.

Elegante. Reinas de la elegancia y el glamour en el mundo del cine las ha habido muchas, pero sitio especial merece y merecerá la gran diva GRETA GARBO cuya lánguida mirada, voz ligeramente áspera, extraordinaria belleza y un gran estilo propio. Tanto para vestir como para tomar sus propias decisiones y no permitir que los estudios cinematográficos le controlaran su vida, se retiró en el cenit de su carrera en 1944 y vivió su vida a su aire y, según los dictados de su conciencia, jamás se dejó manipular.

Bella. La sencilla y bella colegiala llamada NATALIE WOOD que vemos actuar en “Rebelde sin Causa” en 1955 junto al más grande ídolo del cine que fue JAMES DEAN, la vemos unos años después convertida en una belleza de parar el tráfico y extremadamente sofisticada en un brunch en Beverly Hills al lado de su entonces pareja en la cinta “Esplendor bajo la Hierba” entre 1961 y 1962. La gente, hombres como mujeres guapos de por si lucían muchísimo más con la moda que imperó todavía hasta más o menos 1970.