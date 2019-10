Diario de un snob

*Hace 45 años que falleciera en Perú José Mójica.

*Nacido en San Gabriel, Jal. fue uno de los tenores más famosos del mundo.

*Caruso alabó su tesitura, mientras filmó en Hollywood.

*“María la O” en su timbre de voz enloqueció a los cubanos.

*Voces que perduran en el recuerdo y que no hay que olvidar.

En una de tantas cintas que filmara en Hollywood, aquí vemos al joven galán José Mójica junto a la olvidada actriz Rosita o Anita Campillo. CORTESÍA / F. Partida

Sí, JALISCO ha sido la tierra prodiga en talentos para MÉXICO entero desde los tiempos en que éramos el REINO DE LA NUEVA GALICIA, que podríamos decir específicamente sobre la zona Sur, y aún más sobre Zapotlán el Grande y Sayula… Pero entonces, ¿en qué sitio pondríamos a SAN GABRIEL?... ¿A Cocula, Tecalitlán, Autlán o Tecolotlán? Villa Purificación se fundó mucho antes que Guadalajara o cualquier ciudad de Los Altos y encima de todo quien realizara la proeza era nada más y nada menos que un descendiente directo del Rey JAIME DE ARAGÓN, no es de extrañar que tantas y tantas familias de noble presencia provengan no solo de Los Altos, sino del Sur. Y si a esto añadimos que los mares del Sur o las Indias se descubrieron (vuelta y tornavuelta) a partir del antiguo PUERTO DE LA NAVIDAD pues no sabríamos en tan corto espacio precisar si es mera casualidad o bien es que la tierra, el clima y la altura de ciertas zonas influyen (como de hecho lo es) es que sus pobladores desarrollen ciertas características al parecer intangibles... Pero que no lo son de ningún modo. Y viene a cuento en esta ocasión SAN GABRIEL no por JUAN RULFO ni por los VILLA en sus decenas de combinaciones VILLA MICHEL, VILLA CORONA, VILLA LEVER, ni por mis bien recordadas vecinas en esta zona las Sritas. TRUJILLO, tampoco es menester citar al genial BLAS GALINDO o a los MORETT o a los ANDRADE, ni a GONZALO VILLA CHÁVEZ o a GABRIEL ALFARO ANGUIANO ni a ENRIQUE ESTRADA FAUDON, tampoco a los VIZCAINO ni a los SANTANA, ni a PRIMO VILLA MICHEL... El motivo es recordar que en SAN GABRIEL Jalisco nació una de las más grandes figuras del bel-canto que exportó México al extranjero y que poco después incursionara en la época de oro de la fábrica de sueños llamada HOLLYWOOD en su primera etapa durante el cine mudo. Me refiero claro está al gran JOSÉ MÓJICA y que por estas fechas hace ya 45 años que falleciera el ídolo de multitudes cuya voz lo hizo celebre en el mundo entero y que el propio CARUSO se admirara de su voz. Imposible detallar la vida de este artista que a la muerte de RODOLFO VALENTINO llegó a ocupar papeles principales en el cine al lado del gran ídolo RAMÓN NOVARRO, fundando además una productora junto a DOLORES DEL RÍO y LUPE VÉLEZ. La historia arranca cuando el pequeño junto a su madre huyen de la maledicencia y la doble moral pueblerina de SAN GABRIEL (y aun hoy en día en la misma Guadalajara) por ser hijo fuera de matrimonio. Primero a Guadalajara, después a Cd. de México… Allí los coge la Revolución pero el pequeño canta en el Teatro Arbeu. En 1920 van al Paso Tx. y de allí incursiona a California. CARUSO lo recomienda como tenor en la Opera de Chicago y al poco tiempo y después de grabar numerosos discos fue considerado “el mejor tenor del mundo “después de una memorable presentación de la Opera Pelleas et Mellisande de DEBUSSY con MARY GARDEN. En Nueva York le estrena a MARIA GREEVER varias piezas y en algún momento vuelve a México y más que nada a Guadalajara donde llenó a tope el DEGOLLADO durante 6 noches, ya era además célebre en el cine hablado y entre las cintas más célebres imposible omitir EL CAPITÁN AVENTURERO a mediados de los años 30 y a su paso por LA HABANA el gran compositor le ofrece que cante MARIA LA O... creando MÓJICA un estilo propio... los cubanos casi enloquecen al escuchar la melodía de tal forma dando agudos como una ópera que jamás ha sido igualada. VOCES QUE JAMÁS SE OLVIDARÁN. La historia de fábula de este gran artista da un giro cuando su madre fallece en 1940 y se retira un tiempo a San Miguel Allende, allí decide dejar fama, fortuna y el mundo y decide tomar los hábitos. Sin pretender el como JORGE PALOMINO CAÑEDO ‘inventan’ San Miguel como el sitio que es hoy en día entre muy mexicano e internacional. Se convierte así en FRAY JOSÉ DE GUADALUPE y le trasladan al Perú, donde pasa sus muchos años como Franciscano falleciendo un 20 de septiembre de 1974 hace casi ya 50 años .Honor a quien honor merece después de haber sido su madre y despreciados por “la alta sociedad pueblerina”, tan cortos de miras antaño y hogaño. Una voz inolvidable e irrepetible y un figurón mundial y jalisciense que casi cae en el olvido. Existen ciudades con sus más célebres piezas se los recomendamos y por hoy, ¡corteee!