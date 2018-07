Diario de un snob

* 25 Años sin Audrey Hepburn.

* Hubert de Givenchy y su gran musa Miss Hepburn.

* Vistió además a Gloria Rubio de Guinness y a Jackie Kennedy-Onnassis.

* “Cuarenta Años de Creación”, un homenaje a musa y creador.

¡Ayyy Querido Diario... los tiempos cambian y, no siempre para bien! Hoy en día la gente en todos niveles se han empoderado y puestos al mismo nivel (no chafa que va... chafísima) con los artilugios electrónicos y encima de todo permiten (¿o permitimos?) ser espiados, utilizados y manipulados, gracias a esos aparatejos de “clase mundial” de “tanta calidad” como la compañía telefónica más importante de este País y desde luego la CFE quien se lleva esta las palmas que cualquiera otra. En fin, todavía no hace mucho se prefería la CALIDAD antes que la CANTIDAD... un par de zapatos ingleses nos costaban 300.00 dlls ¡pero duran toda la vida! Hoy ya casi desaparecieron del mapa urbano los tan necesarios zapateros que de un día a otro dejaban como nuevos los desgastes… Algo similar pasó con las costureras y con los sastres quienes lo mismo doblaban cuellos y puños de camisas que elaboraban un impecable traje. Ciertamente los sistemas de pago “a cinco mil mensualidades” permite o cabría permitir a la gente más desprotegida económicamente adquirir algún bien utilitario o suntuario que de otra manera no sería posible adquirir. El problema es que una vez más a los mexicanos nos dan “piedritas por diamantes” y nos damos cuenta de ello a los 2 años que es el tiempo que un aparato “inteligente” tiene como norma funcionar (al menos aquí en México) en otros países NO sucede así y, ¡cuando aún faltan chorromil mensualidades por cubrir el costo del dichoso aparatejo!

En el mundo del GLAMOUR y la MODA se extraña a personajes de la talla de AUDREY HEPBURN quien hace 25 años falleciera no sin antes ser reconocida como uno de los personajes del cine que más han influenciado a las audiencias en todo el orbe. ¿Su secreto? Su CLASE, ESTILO, EDUCACIÓN y VOCACIÓN ingredientes que hoy cualquier “bloggera” ¡ni siquiera sabe que significan!

Nacida en Marzo de 1929 en Bruselas, Bélgica, su nacionalidad fue la inglesa (de allí su elegante y entendible acento) y cuyos padres (la madre fue la baronesa Ellena van Hemstron) le procuraron estudios entre Belgica, Holanda e Inglaterra, aunque de ningún modo como hija mimada y de ricos. Debutó en Broadway en 1951 en la obra “Gigi” de la inmortal COLETTE cuando ya había filmado algunas cintas en Europa. Allí se fijan en ella para interpretar junto al gran galán que fue GREGORY PECK, la cinta “Vacaciones en Roma” (1953) montada en una VESPA recorriendo “la ciudad eterna” y a poco BILLY WILDER el sensacional director la elige para interpretar “SABRINA” junto a otro astro único el gran HUMPREY BOGART. Los estudios de cine Paramount casi nunca estuvieron de acuerdo con las decisiones de Mr. WILDER pero al final siempre acabaron reconociendo eso que se llama TALENTO y BUEN OJO. La cinta convierte a AUDREY en una figura mundial en menos de un año y aquí es donde entra en escena un entonces joven aun diseñador francés HUBERT DE GIVENCHY a cuyo atelier le mandan a una tal Miss HEPBURN. Este creyendo que se trataba de KATHERINE HEPBURN al ver llegar a AUDREY cree que es una chica que viene a solicitar empleo aunque no descuida el estilo sport que esta ya poseía: “Alta, con un cuello impecable, ojos llenos de brillo y en unas ballerinas y unos Capri pants”, descubre el mal entendido y comprende que es la chica de la Paramount Films que la envían para el vestuario de SABRINA precisamente. Aquí nace el mito, la leyenda de dos grandes personajes que nos regaló el Siglo XX pues el gran estilo “indemorable” o que jamás pasa de moda se lo dio GIVENCHY a alguien que ya traía por naturaleza, precisamente lo que los franceses llaman “Chien” o allure, o empuje y “duende” como dicen los sevillanos. El punto culminante de esta maravillosa mezcla musa/diseñador se dio en la más inolvidable de las cintas de AUDREY: “BREAKFAST AT TIFFANY’S” (y su malísimo título nacional “Muñequita de Lujo”) ataviada en aquel vestido negro de coctel, enorme sombrero y gafas mirando a través de los escaparates de la célebre joyería neoyorquina de la 5a Avenida y la calle 57, sin duda una de las más maravillosas escenas jamás filmada y que en su momento el autor de la novela el genial TRUMAN CAPOTE no estuvo de acuerdo con WILDER, pero tuvo que corregir sus reclamos.

Esta y otras muchas cintas hicieron de Miss HOLLY GOLIGHTLY (su nombre en este film) una auténtica reina de Hollywood de los 50’ a los 80’s... al vuelo recuerdo “MI BELLA DAMA”... “CHARADA”... “FUNNY FACE” (aquí la titularon “La cenicienta de Paris’)... “COMO ROBAR UN MILLÓN DE DÓLARES”... o “EN ESPERA DE LA OSCURIDAD”... en donde la mano de su mejor amigo y diseñador Monsieur DE GIVENCHY se nota pero con el estilo tan propio y desenfadado de la gran actriz. Casada con MEL FERRER (cubano americano) con el italiano ANDREA DOTTI y con BOB WOLDERS, falleció víctima de un cáncer en Enero de 1993 y dejando un hueco que como tantas figuras de la era PRE CIBERNÉTICA, dudo que alguien les vaya a suplir hoy en día. A manera de epilogo y para celebrar la magna exposición y homenaje que se le hizo a HUBERT DE GIVENCHY en el Palais Galliera de la capital francesa, la gran musa acompañó al gran diseñador en lo que fue tal vez la última GRAN ocasión que se dejó ver entre el “gran mundo” que no solo homenajeó a GIVENCHY… sino a ella también. Desde GUY y MARIE HELENE de ROTHCHILD… a YVES ST LAURENT... LOLOU DE LA FALAISE... la texana LYNN WYATT... JEAN LOUIS SCHERRER... la gran VIZCONDESA JAQUELINE DE RIBES... el BARON ALEXIS DE REDE... Mdme. POMPIDOU... CHRISTIAN LACROIX... GHISLAINE DE POLIGNAC... y hasta este Duque que fue tal vez el ÚNICO mexicano invitado y que tuve el honor de ser presentado ante musa y creador. Si cuánta razón tenía TRUMAN CAPOTE en su maravillosa novela “Plegarias Atendidas”, cuando cita a SANTA TERESA: “Ten cuidado con lo que pides... etc...”. Aunque en el fondo del asunto es peor no haber vivido tantos maravillosos momentos que el haber sido parte de ellos y por hoy !CORTE!

P.D. Al momento de escribir esta nota nos llega un cable del Hollywood Reporter anunciando el fallecimiento de Bob Wolders, el último esposo de la actriz y que a su vez había sido ya esposo de la mítica Merle Oberon, esposa que fue del millonario ítalo-mexicano Bruno Pagliai... nos hemos quedado con cara de ¿what?