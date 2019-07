Diario de snob

“American Graffiti”. La desgastada y aburrida vida de los inicios de los años 70’s produjo una suerte de nostalgia muy reciente por 1962. George Lucas aprovechó ese desánimo en 1973 para realizar un film realmente memorable, y que puso de cabeza al mundo entero... Me refiero a “AMERICAN GRAFFITI” y que aquí subtitularon como “LOCURA DE VERANO”. La historia narra el proceso de unos jóvenes preparatorianos la noche de graduación antes de partir a estudiar fuera y dejar su pequeña ciudad californiana. Removió de tal forma ese momento de transición que ya muchos tenían olvidada que se convirtió en una de las 100 mejores películas y también más una de las más taquilleras. El soundtrack es de antología con la música de The Platters y The Beach Boys girando las tomas en un drive in MELS que nos recordó al Valencia o al Gemma de Guadalajara. CORTESÍA / F. Partida