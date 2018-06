Tras la humillante derrota del Tri ante Suecia, los dirigidos por Juan Carlos Osorio quedaron devastados, sin muchas ilusiones y pocas aspiraciones.

Al ver la cara de derrota en la mayoría y ya no hablemos de Edson Álvarez, tuvo que ser el eterno capitán, Rafael Márquez, quien salió a intentar animar las cosas, poder rescatar algo de lo perdido y levantar un poco la mirada de sus compañeros.

El cinco veces mundialista les pidió que no se dejaran afectar por lo que dice la prensa (ya saben que los jugadores siempre creen que son el enemigo) y que en la realidad ya estaban en Octavos de Final, ahora sí que aplicando el “Haiga sido como haiga sido”.

Les pidió a los de alto impacto en los medios que emitieran mensajes a través de sus redes sociales diciendo que el objetivo estaba cumplido, para así dejar ver que no todo eran malas noticias y mientras muchos le hacían caso y destacaban el pase de manera amable y reconociendo errores, fue Márquez quien se fue a la yugular y en Twitter llamó mediocres a quienes habían criticado el pase de México a la siguiente fase.

Rápido la gente le criticó su postura y le pidió que fuera más consciente del resultado y de cómo se pasó, así como lo publicó Guillermo Ochoa, diciendo que no eran las formas queridas, pero aún así seguían vivos.

Lo único que sí les puedo decir mis queridos gambeteros es que mientras sigamos así de tibios en los partidos decisivos, seguiremos agradeciendo a otras naciones, ya nos pasó con Estados Unidos una vez y ahora le agradecemos con el alma a Corea del Sur, tanto que varios se fueron a festejar en la Embajada que tienen en México.

Dentro de la concentración me dicen que el que no se recupera va a ser Edson Álvarez y no por una lesión, sino que mentalmente han decidido que no está. Al joven jugador del América le pesó mucho el autogol y que en muchas de las marcas falló, pero no hay que ser el mejor de la cuadra para darse cuenta que no fue por su culpa, sino porque en la mayoría de las jugadas defendía dos contra uno.

Será una decisión importante del profesor colombiano el dejar a Álvarez o regresar con Hugo Ayala, quien le funcionó en el partido de Alemania; de lo demás habrá pocos cambios, aunque México ya se ve fundido físicamente, algo que preocupa, sobre todo porque los revulsivos no han sido lo que esperaban.

Aun así, habrá muchísimos mexicanos apoyando, pese a que Samara es una ciudad con pocos accesos y casi nulo hospedaje. En Rusia, los boletos van de los 500 a dos mil 500 dólares, digo, por si quiere hacer la gambeta de escaparse de casa.