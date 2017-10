Desconocido

Toro Rosso decidió que Pierre Gastly compitiera en la Súper Fórmula japonesa en su intento de conseguir la corona y promover a el neozelandés Brendon Hartley para participar a bordo de su monoplaza en Austin. La escudería Junior de Red Bull continúa dando de qué hablar al no revelar su alineación para la próxima campaña, pero sorprendió a muchos el llamado para Hartley a debutar en la máxima categoría.

Brendon no es ajeno a la organización de Red Bull, ya que durante su formación como piloto fue miembro de la escuela hasta 2011 cuando no encontró espacio en la máxima categoría. El no haber podido lograr la meta de competir en el máximo circuito, Hartley no perdió la esperanza y compitió los últimos cuatro años en el campeonato mundial de resistencia (WEC) conquistando el título mundial en 2015.

El piloto aseguró que haber participado en ese campeonato corriendo bajo importantes marcas lo blindan ante la presión que puede ejercer la Fórmula Uno. A diferencia del pasado, Toro Rosso no buscó talento joven al cual darle una oportunidad de demostrar sus capacidades en pista y decidió rescatar a uno de sus antiguos pilotos.

En lo personal creo que Hartley puede sufrir en su búsqueda por ritmo, los monoplazas actuales son significativamente más potentes y con más carga aerodinámica que su Porsche en WEC o como el Mercedes que probó a finales de 2012.

La situación en Toro Rosso tampoco ayuda al piloto de 27 años, entre tanta incertidumbre es difícil permanecer concentrado 100% en tu trabajo detrás del volante. Estoy seguro que para Brendon esta es la oportunidad de su vida para probar la equivocación de Helmut Marko al haberlo despedido y buscará conseguir un lugar en medio del caos que se genera en la escuadra italiana.

Daniil Kvyat regresa a la parrilla después de un descanso obligado consecuencia de sus malos resultados y peores decisiones por lo que de ser superior Brendon podría ser el compañero de Gastly para 2018.

No debemos olvidar que para la próxima temporada los monoplazas de Toro Rosso dependen de las mejoras de Honda si pretenden competir por el cuarto puesto en el campeonato mundial de constructores, creo que la escudería debería estar atacando con toda su fuerza los problemas que pueda generar un motor completamente nuevo y exclusivo.

Es una realidad que la escudería puede darse el lujo de tomar decisiones riesgosas gracias al bolsillo de la compañía austriaca de bebidas, pero deben de pronto decidir quién ocupará los asientos para el próximo año y nutrir la necesaria confianza a sus pilotos para competir en el circo.

Comentarios @desdepista