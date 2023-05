Desapariciones múltiples, fosas masivas, crisis forense…

Este eje delincuencial sobre el que gira el más grave problema de inseguridad que sufrimos en Jalisco, como es el de las desapariciones, volvió a manifestarse muy notablemente la semana pasada que empezó y terminó nuevamente con manifestaciones de familiares que padecen la incertidumbre y el indescriptible dolor de no saber del paradero de sus seres queridos.

El lunes pasado la protesta fue a las afueras del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) porque la crisis y saturación de trabajo que tienen los peritos forenses sigue sin poder resolverse. Aunque debe entenderse la complejidad del problema al que se enfrentan los responsables de la operación diaria de este centro, que hizo crisis desde el 2018 cuando en el sexenio anterior se contrataron tráileres porque los cuerpos ya no cabían en el Servicio Médico Forense (Semefo), y que lejos de detenerse ha aumentado por el alto número de homicidios y la exhumación de cuerpos, enteros y mutilados, de las fosas clandestinas que no dejan de aparecer, es claro que las autoridades no han podido ser empáticas con las familias, para tratar de agilizar los trámites, dotando de más presupuesto y personal al IJCF, y no hacer más largo el calvario que viven las familias traumatizadas por una desaparición primero, y luego, la tragedia y el luto de que se le halle en una tumba común y clandestina.

Más aún, cuando Jalisco sigue como uno de los estados con más fosas de este tipo encontradas, las más grandes y de las que más cadáveres se han extraído. Este trágico panorama se confirmó también la semana pasada, cuando del cementerio clandestino hallado el 11 de mayo en Lomas de San Agustín, en Tlajomulco, se llegó a más de 100 bolsas de restos humanos halladas, y se teme que podría convertirse en la más grande y de la que más cadáveres se podrían extraer.

Vinieron también el fin de semana las manifestaciones por la desaparición múltiple de la y los jóvenes Itzel Abigail y su hermano Carlos David Valladolid Hernández, Arturo Robles Corona, Jesús Alfredo Salazar Ventura, Carlos Benjamín García Cuevas, Mayra Karina Hernández y Jorge “N”, que recordó aquella de los tres jóvenes cineastas, Javier Salomón, Jesús Daniel y Marco Francisco en marzo de 2018 en Tonalá, o el secuestro y muerte de Ana Karen, José Alberto y Luis Ángel González Moreno, hermanos a quienes sacaron de su casa de San Andrés el 9 de mayo de 2021 y los encontraron muertos dos días después en la carretera a Colotlán.

En espera de que con esta joven y su hermano, y sus cinco compañeros no se repita la historia trágica de los estudiantes de cine y los hermanos González Moreno, en lo que habrá que insistir es en que los raptores no darán tregua mientras cometan sus privaciones ilegales de la libertad de sus víctimas con toda impunidad.