Delegaciones federales, en el limbo

Concluí ayer que para el buen funcionamiento de los programas federales en beneficio de los jaliscienses, lo mejor sería que la Presidencia de la República defina ya quién se quedará en el lugar que dejó Carlos Lomelí en la súper delegación, para acabar de definir las políticas y el funcionamiento de las delegaciones, que es lo que debe importar más allá de las disputas por este espacio de poder.

Porque es claro que los casi siete meses que estuvo formalmente Lomelí al frente de esta nueva instancia del Gobierno federal, no fueron suficientes para terminar de replantear la operación de las delegaciones, al grado que muchas de ellas siguen en el limbo porque los encargados no saben si seguirán o cerrarán.

Como se sabe, la idea del Presidente Andrés Manuel López Obrador es que con la figura de los súper delegados se reduciría el gasto en el aparato burocrático federal, para atender los principios de la austeridad republicana que pregona el Gobierno de la autollamada cuarta transformación.

En Jalisco operaban hasta noviembre de 2018 que concluyó la administración del presidente priista Enrique Peña Nieto, 69 delegaciones de las secretarías, de organismos federales descentralizados y empresas paraestatales. Lo cierto es que muchas de ellas trabajaban en total opacidad. No se sabía ni de sus acciones ni de sus resultados. Más allá de las grandes delegaciones como el IMSS, el ISSSTE, la Sagarpa, Sedesol, CFE, PEMEX, Infonavit y PGR entre otras cuantas más, el resto de estas oficinas operaron y sobrevivieron sin pena ni gloria. Hasta antes de la alternancia política en el año 2000, el priismo las veía como una extensión de la administración central y oficinas de activismo político en las entidades. Eran también agencias de colocaciones y premios de consolación para quienes no alcanzaban puestos estelares en el centro o para premiar militancias locales. Cuando ganó el panista Vicente Fox, no supo qué hacer con las delegaciones y tardó años en ir sustituyendo a priistas por panistas. Felipe Calderón siguió con la misma lógica al igual que Peña Nieto.

Aunque viene muy bien una revisión a estas dependencias públicas para definir si su existencia es o no necesaria, lo cierto es que hasta ahora no se sabe a ciencia cierta en qué medida se ha terminado este proceso y qué le tocará continuar al sucesor de Lomelí.

Lo que se escucha al interior de la súper delegación es que quien llegue, para hacer un buen papel, deberá lograr tener el control de las 20 oficinas de enlace que tienen en el territorio jalisciense, y que durante el periodo de Lomelí, estuvieron en su mayoría, bajo el dominio del senador Alejandro Peña, que fue en su momento uno de los responsables de Morena en Jalisco, y de Gabriel García, jefe de delegados de la 4T.

Ante este panorama, una de las primeras tareas del nuevo representante del Presidente en Jalisco será hacer un corte e informar cuál es el estado que guardan las oficinas del Gobierno federal y cómo encuentra los nuevos programas sociales del actual sexenio.

jbarrera4r@gmail.com