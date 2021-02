Del discurso al hecho

Por fin llegó el día en el que -por lo menos en discurso- el Gobernador Enrique Alfaro introdujo de manera firme la inclusión de la cultura en la estrategia para enfrentar esta nueva etapa del COVID-19.

Palabras más palabras menos se dio a conocer a través de la coordinadora general estratégica de desarrollo social, Anna Bárbara Casillas que se haría el tránsito hacia la #culturasegura buscando reactivar las actividades culturales de manera híbrida: presenciales y virtuales, de preferencia en espacios abiertos y evitando aglomeraciones.

Todo esto está muy bien. Todo esto es lo que hemos ansiado escuchar. Todo esto es lo que hace meses pudo haber empezado a ocurrir y que en algunos espacios -con permiso de nadie sabe quién- han sucedido ya. Sin embargo me queda la duda en realmente saber cómo operará una Secretaría que inicia una nueva etapa en varios sentidos, una nueva normalidad.

Recientemente en una encuesta que se distribuyó entre algunos miembros de la comunidad cultural (mayoritariamente tapatía), se votó a una terna de posibles futuros secretarios que pudieran encabezar a la golpeada institución.

Cualquiera que sea la decisión del futuro funcionario -o la ahora encargada de despacho-, este enfrentará no sólo el recorte de presupuesto ya sabido y que siendo realistas, no veo claro que en año electoral haya un revés, con lo cual la operación se complica y el discurso queda para el anecdotario. Además como ya lo sabrá bien el ejecutivo, el atraso de sueldos a los bailarines Ballet de Jalisco, a la burocracia del programa ECOS, entre una larga lista de etcéteras que le siguen a una mala gestión. Es urgente, por el bien de todos, que las palabras del gobernador no queden en un llano y amistoso discurso. Es urgente tomar los espacios abiertos, los cerrados hacerlo con todas las precauciones pero hacerlo ya. Es urgente poner orden a la oficina encargada de administrar a la cultura y las artes, a los artistas de este Estado.

No creo que valga más tarde que nunca sin embargo el ánimo de la comunidad es de retomar el rumbo con arduo trabajo, ya vendrá el tiempo de medallitas y más discursos.

argeliagf@informador.com.mx • @argelinapanyvina