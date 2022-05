Dejan casi solo AMLO en su ausencia de la Cumbre

Dicen en broma que el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, debe tener ya una oficina en Palacio Nacional debido a la frecuencia con la cual acude a reuniones con el Presidente de la República y con otros funcionarios.

Es más asiduo que la mayoría de los secretarios de Estado.

Salazar vive una dualidad. Por una parte se encuentra en una circunstancia en la cual diversas empresas norteamericanas ven con interés a México y eventualmente consideran invertir en nuestro país.

Pero, al mismo tiempo, las empresas de Estados Unidos observan con preocupación el deterioro de la confianza que ha conducido a que diversas compañías utilicen o vayan a utilizar el sistema judicial mexicano o los instrumentos jurídicos del TMEC para presentar quejas contra acciones y decisiones del Estado mexicano.

Por si algo faltara, el Gobierno de López Obrador encabezó una “rebelión” de gobiernos de América Latina que cuestionaron que no se haya invitado a todos los Jefes de Estado de la región a la Cumbre de las Américas que se celebrará en Los Ángeles en junio. Salvo alguna sorpresa de última hora, todo indica que López Obrador no acudirá debido a que se ha confirmado que no hubo invitación a Nicolás Maduro de Venezuela, ni a Daniel Ortega de Nicaragua.

A reserva de observar al final la asistencia, además de la ausencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela, pareciera que quienes eventualmente no acudirían serían México, Honduras y Bolivia.

Otros presidentes que celebraron la posición de México han señalado que sí acudirán como Perú, Argentina y Chile.

Así que todo indica que no será un desastre esa reunión, como algunos pensaban.

Hay una discusión en nuestro país a propósito de cuáles serán las consecuencias por la posición adoptada por el Gobierno de López Obrador. Algunos piensan que no habrá ningún efecto y que los proyectos de inversión, los acuerdos en materia de migración y todos los otros acuerdos seguirán sin ningún cambio.

Pudiera ser que en lo formal, efectivamente, no suceda nada. Pero, creo que no es posible desestimar la relevancia de la relación personal de los presidentes que se construye o consolida en el marco de una Cumbre. Y la muy probable inasistencia del Gobierno mexicano, será otro factor de distanciamiento del Presidente López Obrador con Biden, por una posición que al final de cuentas obtuvo un respaldo bastante limitado pues pocos presidentes quieren desaprovechar la oportunidad de hablar con su homólogo de Estados Unidos.

Desde luego que el Gobierno de Estados Unidos no va a dinamitar puentes con México.

Las cosas no llegarán a tanto.

La relación seguirá razonablemente fluida y Ken Salazar seguramente seguirá siendo un visitante asiduo a Palacio Nacional. Pero, estoy convencido de que con decisiones como la ausencia de AMLO en la Cumbre, las visitas de Salazar a Palacio van a tener que ver más con defender los intereses de las empresas norteamericanas en México que con la posibilidad de atraer nuevas inversiones.