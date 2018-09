Deben colgar los guantes

Casi al final de su carrera, después de buscar su segundo campeonato mundial, el pluma CMB, el zapopano Óscar “Chololo” Larios llegó al aeropuerto de Guadalajara procedente de Las Vegas y confió: “A la obra o a la otra”, o colgaba los guantes, o regresaba a trabajar como albañil.

Óscar perdió con el venezolano Jorge Linares el vacante cinturón verde y oro en 2007. Poco más de un año antes, había sostenido dos peleas en la cumbre, Israel Vázquez y Manny Pacquiao, con los dos perdió.

Larios elegiría continuar en los cuadriláteros. “Chololo” en 2008 ganó el campeonato mundial pluma interino CMB, derrotó a Feider Viloria, y obtuvo el título absoluto tras ganarle al japonés Takahiro Ao en la casa de éste. Larios así se consagró como el primer boxeador jalisciense en ganar dos títulos mundiales CMB.

“Tenía miedo de retirarse porque sólo sabía trabajar como albañil y boxear”, dijo su asesor, Rafael “La Cobra” Mendoza. “Chololo” para seguir con su carrera como púgil profesional se practicó exámenes médicos, que arrojaron resultados positivos. Final feliz el de “Chololo”, ex campeón mundial de a de veras, una carrera dirigida con maestría. Hoy Óscar es mánager.

Amir Khan, por ejemplo, el nocaut que recibió del “Canelo” en mayo de 2016, debió haberlo retirado del boxeo. No había necesidad de hacer una evaluación, era colgar los guantes, aquel golpe fue espantoso, como también la visita a la lona. Es claro que al “Canelo” le pusieron pichón, no lo enfrentaron contra un adversario de su tamaño, pero eso a los administradores, como a Khan, no les importó, ellos firmaron la caída al precipicio por millones de dólares. El británico, sin embargo, mantiene en riesgo su capacidad física y mental, después de Álvarez, peleó y ganó. Mañana se enfrenta al colombiano Samuel Vargas, a quien aparentemente debe vencer, sin que el sudamericano deje de ser peligroso.

Boxeadores que recibieron en peleas específicas fuerte castigo, o nocauts estremecedores, firmaron su descenso y posterior desaparición en el boxeo. El que recibió Pacquiao de Márquez, es el ejemplo universal, aun así el filipino se mantiene en activo, expertos consideran que “Pac Man” ha visto con angustia adelgazar su fortuna ganada en los tinglados… Y por ahí estaré atisbando.